eRetail Congress: Cómo captar, retener y fidelizar al cliente digital

La evolución en los hábitos de consumo y el perfil de cliente híbrido implica que las marcas estén experimentando un momento crítico para la generación de confianza. Este contexto plantea nuevos desafíos para los retailers a la hora de aumentar la tasa de conversión y los resultados de negocio.





Cada interacción es una oportunidad para compartir valores y propósito de marca, conectar con el usuario y ofrecerle experiencias cualitativas que contribuyan a reforzar el engagement. Por ello, contar con una estrategia definida y disponer de herramientas que permitan analizar las métricas de forma eficiente y mejorar el Customer Journey es clave para adaptarse al nuevo entorno y optimizar el ciclo de vida del cliente.





Para captar y retener al consumidor omnicanal es imprescindible ofrecer una experiencia multicanal e integrada y establecer una cultura organizacional con un enfoque en el cliente. En definitiva, construir una experiencia de compra completa en todos los canales teniendo en cuenta la rentabilidad, es un objetivo clave de los retailers.





La integración de soluciones tecnológicas que permitan un contacto directo y en tiempo real y otros factores como el análisis inteligente de los datos del consumidor, implementar nuevos métodos de pago como el pago aplazado u ofrecer soluciones de logística novedosas, son algunos de los temas que se abordarán en la mesa debate, “El consumidor omnicanal tiene superpoderes: ¿Cómo las marcas pueden captar, retener y fidelizar al cliente digital?” que organiza Dir&Ge en eRetail Congress, el encuentro profesional de referencia sobre eCommerce y retail que se celebrará el próximo 27 de abril en Madrid además de retransmitirse también en streaming.





En esta mesa redonda, patrocinada por Klarna y moderada por Juan Carlos Lozano, CEO de Dir&Ge, participarán Ricardo Carrasco, General Manager Spain & Portugal de Babyliss; José Carlos González, Head of Retail de JD Sports; Emilio Colomina, CEO de Padel Nuestro; Ismael Varela, CRO Manager & Data Analytics de Mayoral Moda Infantil; Mauricio Sánchez, E-Commerce Director de Cartucho.es y Daniel Espejo, Country Manager de Klarna.





Reinventar la experiencia de compra eliminando la línea entre el On y el Off, un desafío para Retail

eRetail Congress completa su agenda con ponencias y casos de éxito ofrecidas por profesionales y marcas destacadas como Fnac, Casa del libro, Aena, ManoMano o Worten, entre otras, que compartirán su visión sobre cómo impulsar la competitividad de los retailers, analizando las tendencias de consumo y las ventajas competitivas para impulsar las decisiones de compra.





eRetail Congress 2022. New Retail, The future of eCommerce





Web del encuentro y registros: https://eretailcongress.com/





Sobre Dir&Ge

Dir&Ge es la plataforma líder del entorno directivo. Ofrece a los decision makers de las compañías los mejores contenidos empresariales, encuentros B2B exclusivos y las best practices más relevantes del panorama nacional e internacional con el objetivo de compartir visiones e incrementar oportunidades de negocio.