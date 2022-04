Fernando Bermudez Herrera analiza la arquitectura contemporánea en Venezuela Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 16:33 h (CET) Durante muchas décadas, Venezuela fue uno de los países con mayor afluencia de turistas en América Latina, provenientes estos de todas partes del mundo. Pero tenía una gran cantidad de visitantes del norte del continente americano. Desde las paradisíacas playas hasta la imponente historia del territorio. Una de las más mencionadas ha tenido que ver con las expresiones de la arquitectura contemporánea que pueden verse en la ciudad. Sobre esto habla a continuación Fernando Bermudez Herrera Historia de la arquitectura contemporánea en Venezuela según Fernando Bermudez Herrera

De acuerdo con el arquitecto Fernando Bermudez Herrera y el pintor Fernando Bermudez Ramos, uno de los puntos claves para entender la arquitectura contemporánea venezolana se encuentra en la década de 1940. Fue en ese momento que se comenzó a dar una transformación en Venezuela para que este pase de ser un país colonial a ser un país moderno. En este contexto, los arquitectos, pintores y otros artistas del sector comenzaron a unirse a nuevas corrientes expresivas que circulaban en otras partes del mundo, haciendo notar estas creatividades en todo tipo de edificaciones y en distintas partes del país, pero, especialmente, en la ciudad de Caracas.

En este sentido, explica Fernando Bermudez Herrera y adhiere Fernando Bermudez Ramos que las ideas funcionalistas han tenido un fuerte impacto en este país. Es decir, ideas donde la arquitectura se proyecta en gran medida pensando previamente el uso que se va a dar a cada edificación en particular, pudiendo determinar, de esa manera, cuál es la forma más conveniente para cada caso o qué tipo de diseño es el que es capaz de satisfacer esa necesidad.

De la mano de esta forma de pensar la arquitectura se puede ver, hoy en Venezuela, una fuerte presencia de los principios racionalistas. Ambas ideas se unen para materializarse en formas arquitectónicas que se destacan por la repetición y la constancia, dejando así calles enteras y fragmentos de ciudades que responden a formas y diseños similares.

El desarrollo de Caracas y la arquitectura en la segunda mitad del siglo XX

Puede decirse que no es hasta la década de 1950 que se empieza a dar la verdadera y radical transformación de Caracas. Partiendo de las mismas ideas de racionalismo y funcionalismo, se empieza a dar lugar a una nueva realidad de la ciudad basándose en un orden de armonía.

Pero, además, se iba dando una transformación histórica basada en una nueva idea de la nación venezolana, donde se empezaba a pensar en la creación de un sistema completo de infraestructura básica con intervenciones urbanas, sistemas de comunicación, edificios destinados a la educación, hospitales, casas sindicales, hoteles, entre otros. También, espacios pensados para la comodidad y el bienestar de los obreros y la clase media, saneando las áreas más marginales. De esta manera, la propia arquitectura contemporánea de la ciudad, cuenta Fernando Bermudez Herrera y reafirma Fernando Bermudez Ramos, comenzó a responder a una nueva concepción de los derechos de los venezolanos y una nueva forma de vincularse con la ciudad, pensando a esta en función de las personas.

Hoy en día, si se tiene interés en visitar Venezuela y particularmente Caracas, es posible identificar cómo estas tendencias históricas en la arquitectura han marcado el estilo actual de la ciudad. Algunos de los hitos arquitectónicos principales que se pueden visitar en el país sudamericano para introducirse en su historia son: el Parque Central, la Flor de Venezuela, el Centro Sambil San Cristóbal, el Parque Cristal, la Iglesia del Cristo Redentor en San Cristóbal, el Hotel Caracas Palace, entre otros.

