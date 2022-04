Los nativos digitales no quieren las marcas que consumen sus padres Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 12:07 h (CET)

Cada vez más conscientes de la relevancia de elegir marcas que entiendan sus necesidades y que cuiden el medioambiente para optar por un futuro mejor, hoy en día los nativos digitales no quieren las marcas que consumen sus padres.

Estos nuevos consumidores apoyan a aquellas empresas que venden a través de internet, ofrecen productos ecológicos y hacen uso de materiales sostenibles en sus envases para escatimar recursos naturales. En consecuencia, muchos e-commerces y marketplaces se han dado cuenta de esta tendencia y están cambiando su modelo de negocio, dejando más espacio a nuevas marcas como Aldous Bio, marca directa al consumidor que comercializa productos ecológicos respetuosos con el planeta.

Motivos por los cuales la nueva generación no escoge las marcas tradicionales Hasta hace algunos años, las marcas tradicionales dominaban el mercado y todas las personas se interesaban en adquirir sus productos y servicios. Sin embargo, el hecho de que estas empresas no se adaptaran a los valores sostenibles comenzó a preocupar a los consumidores, especialmente a los más jóvenes. Esto se debe a que los organismos de salud e instituciones científicas cada vez hablaban más sobre las consecuencias que produciría el impacto medioambiental para las futuras generaciones.

Por esta razón, hoy en día, los menores de 30 años se interesan más por las nuevas empresas que atienden mejor sus necesidades y utilizan soluciones sostenibles en su modelo de negocio. Asimismo, estos nativos digitales cada vez se inclinan más por la compra de productos ecológicos y servicios de tiendas online. Esto es consecuencia tanto de la comodidad que ofrecen dichas tiendas como del rechazo al uso innecesario de recursos naturales, plástico y otros residuos tóxicos contaminantes.

El compromiso de Aldous Bio con el medioambiente Aldous Bio es una marca que, consciente de la importancia de cuidar el medioambiente, vela por los intereses de la nueva generación y de las próximas generaciones ofreciendo productos ecológicos con envases de metal reutilizables y reciclables a personas y negocios que deseen soluciones más modernas y sostenibles para apostar por un planeta más verde.

Actualmente, e-commerces y marketplaces reconocidos como Amazon, Carrefour, Planeta Huerto, Promofarma, Herbolario Navarro, Veritas, Smartfooding, Nutritienda, Primor, Holland & Barret, Pronadis y Naturitas confían en los productos de esta empresa para complementar las marcas de herbolario que consumen personas mayores, quienes compran menos por internet.

La razón de ello es que Aldous Bio es una marca directa al consumidor que trabaja siempre pensando en las necesidades de las personas, en especial de las nuevas generaciones. Además, sus valores y principios se basan en la honestidad y en la búsqueda constante de ideas modernas y de mayor sostenibilidad. Esto también puede verse reflejado en el tamaño de los envases de sus productos, los cuales son más grandes que los habituales para evitar las compras frecuentes y disminuir las emisiones de CO2 en los traslados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.