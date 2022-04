Se dispara la venta de cachimbas de lujo con la pandemia según La Cápsula Shop Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 15:41 h (CET) Fumar en cachimba se ha convertido en toda una tendencia. El consumo de tabaco en cachimbas se ha disparado considerablemente. La llegada de la pandemia ha provocado un crecimiento exponencial en la demanda de shishas y una parte relevante de los clientes se decantan por las más exclusivas. Esto ha derivado en una mayor especialización por parte de los profesionales del sector debido al verdadero furor que están causando La llegada de la pandemia ha disparado el uso de cachimbas y shishas premium en los hogares. La venta de shishas de lujo ha experimentado un crecimiento realmente sorprendente en los últimos meses. La imposibilidad de salir de casa, sumado al crecimiento de negocios online para cubrir las múltiples necesidades de los consumidores, ha llevado a cabo un auge en el uso de cachimbas y en particular las de lujo.

Una de las empresas de cachimbas que más se ha especializado en las shishas y accesorios de lujo online, Y que más ha notado el elevado crecimiento en sus ventas ha sido La Cápsula Shop. Actualmente, se trata de uno de los mayores distribuidores de cachimbas premium que existe en España. Esta tienda online ha corroborado que el número de ventas de cachimbas de lujo se ha disparado de manera significativa en los últimos tiempos.

La pandemia ha provocado que sean muchas las personas que apuesten por este nuevo sistema para fumar como alternativa más social que el consumo del tabaco convencional. Lo más sorprendente es que son las shishas de mayor valor, aquellas más lujosas, elegantes y exclusivas, como sus accesorios las que han experimentado una mayor demanda. Es indiscutible que el sector del lujo nunca dejará de sorprender.

Al tratarse de un sistema cómodo, diferente y social, perfecto para poder compartir momentos inolvidables junto a familiares y amigos, el uso de shishas se ha comenzado a extender muy rápidamente por todo el país. Tanto jóvenes como adultos se han sumado a la moda de fumar en cachimbas de calidad superior debido a que ofrecen muchas más ventajas que fumar tabaco tradicional.

Cada vez son más los consumidores que buscan poder hacerse con una cachimba premium. La variedad de colores, formas, materiales, precios y tamaños han convertido las shishas en un producto cada vez más deseado. A todo ello hay que destacar su fácil transporte, por lo que pueden llevarse de una casa a otra con la máxima comodidad y seguridad.

Si a todo lo anterior se le añade que se puede escoger entre infinidad de sabores y disfrutar de nuevas experiencias, no resulta de extrañar que la cachimba se haya convertido en el amigo inseparable de muchos ciudadanos del país. Para muchos no hay una mejor manera de poder disfrutar de su pasión.

Algunas de las shishas que han experimentado una gran admiración en La Cápsula Shop es la shisha alemana de titanio MIG TITAN, una lujosa cachimba de edición limitada fabricada con titanio y una base con cristal de Bohemia que juntas hacen que esta shisha esté valorada en casi 6000 euros.

También han experimentado grandes ventas de la shisha americana REGAL. Destacar que han sido talladas a mano y algunos de sus modelos como las Regal epoxi cradas con resina están valorados en más de 1000 euros. Tampoco se puede olvidar de hacer especial mención a la shisha polaca WOOKAH 24K, exclusiva shisha bañada en oro que tiene un valor superior a los 1.500 euros.

Estas exclusivas piezas cuentan con unos acabados exquisitos y unos cuidados diseños, de ahí que no resulte extraño que hayan conseguido disparar el mercado de las shishas. No son pocas las personas que están dispuestas a realizar una inversión de este tipo, ya que son productos de muy alta categoría.

