Los beneficios de contar con una agencia externa de marketing, por Groowly

miércoles, 20 de abril de 2022, 11:30 h (CET)

Toda compañía debe contar con un equipo de especialistas que se responsabilice de gestionar y coordinar las estrategias de venta. Este aspecto es muy importante para aumentar las ganancias y para satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes. No obstante, tener un departamento de marketing puede comportar una importante inversión, en muchas ocasiones inaccesible, sobre todo para los pequeños emprendimientos.

Una solución a esa problemática es contratar los servicios de una compañía externa, una opción mucho más factible que puede dar grandes resultados. Quienes estén buscando una agencia de marketing en Madrid pueden acudir a Groowly, una empresa que brinda servicio especializado a los negocios que lo soliciten.

Los servicios de Groowly Groowly, agencia de marketing en Madrid, cuenta con un grupo de especialistas al servicio de las necesidades de las marcas de cualquier sector económico. Entre otras cosas, las ayuda a innovar y a alcanzar su potencial real.

Los cofundadores de la agencia, Gisbely Moyejah y Manuel Gómez, junto con todo su equipo, se encargan de diseñar la estrategia más efectiva para cada cliente. Por un lado, gestionan todo lo relacionado con las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, etc., creando contenido de valor y llamativo que llame la atención.

Además, desarrollan e-commerce caracterizados por la usabilidad, con el fin de que los usuarios tengan una buena experiencia de navegación. Más allá de todo lo mencionado, cuentan con profesionales en diseño gráfico capaces de perfeccionar la identidad de una marca, editar imágenes y vídeos, y crear material llamativo que cautive a los seguidores de una determinada empresa.

¿Por qué es recomendable acudir a una agencia de marketing externa? Muchas empresas quisieran contar con un departamento de marketing interno para llegar al público objetivo y, por ende, aumentar las ventas. No obstante, para algunas esta no es una alternativa viable por cuestiones económicas. Por fortuna, las agencias de marketing externas son capaces de cumplir la misma función, con la diferencia de que son mucho más accesibles.

Con un servicio de marketing externo, las compañías pueden enfocarse en el logro de sus objetivos y metas sin ningún tipo de distracciones, mientras los especialistas se centran en impulsar las ventas y atraer clientes potenciales.

Tener un departamento de marketing externo disminuye los gastos, ya que no es necesario contratarlo de manera fija, sino cuando haya necesidades que cubrir proyectos activos. Sumado a eso, una de las grandes ventajas es el ahorro de espacio, pues las agencias independientes trabajan desde sus propias oficinas. Eso sí, siempre en constante contacto con la empresa contratante.

Los interesados en saber todo sobre Groowly pueden ingresar a sus perfiles en las redes sociales @groowlydigital y @gissmoyejah o visitar su página web, donde encontrarán proyectos ya realizados por esta empresa.



