Hay que realizar un gran trabajo social donde el fracaso no esté mal visto

miércoles, 20 de abril de 2022, 13:45 h (CET) Se estima que actualmente hay cerca de 220.000 empresas que se precipitan a la quiebra; esta cifra supone un 6,2% de los 3,6 millones que actualmente se encuentran activas en España según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La Ley de la Segunda Oportunidad permite a PYMES y autónomos empezar de cero y evitar así su quiebra. ¿Se quiere saber un poco más sobre este mecanismo legal? Hablan con Aliter Abogados sobre los beneficios de adherirse a ella La Ley de la Segunda Oportunidad está vigente en España desde el 20 de julio de 2015 pero sigue siendo una gran desconocida para muchas personas. Este mecanismo puede ayudar a todas aquellas personas, tanto físicas como autónomas, que no pueden hacer frente a sus deudas. Hablan con los especialistas de Aliter Abogados para conocer un poco más sobre ella y sus beneficios, así como se pueden detener los embargos y proteger la vivienda familiar.

Juan Manuel Hita, gerente de Aliter Abogados, comenta que muchas personas que contactan con su despacho de abogados han visto disminuidos sus ingresos por la actual crisis de tal manera que muchos llegan a sus instalaciones ahogados por las deudas arrastradas con acreedores a las que no pueden hacer frente, que no les permiten vivir de manera digna ni asumir sus gastos corrientes. “Se tratan de situaciones extremas pero bastantes comunes en los tiempos que estamos” comenta el gerente. Situaciones que llegan a la desesperación, al insomnio e incluso a problemas de salud mental.

“Es mucho más común de lo que creemos; pero muchas personas sienten vergüenza ante una situación así y siguen adelante sin asesoramiento jurídico. Ello los lleva a situaciones extremas donde no pueden hacer frente al pago de suministros como la luz o el agua e incluso a llenar la nevera. En España tenemos ese sentimiento de fracaso muy latente, nos avergüenza y nos crea rechazo. Por lo que mucha gente lo sufre en silencio llegando a hacer la bola mucho más grande y esto les afecta psicológicamente” comenta Juan Manuel Hita.

Un buen asesoramiento es el mejor comienzo

Con el apoyo del despacho Aliter Abogados es posible acogerse a los beneficios que ofrece la Ley de Segunda Oportunidad y así conseguir salir de la espiral de deudas y del acoso telefónico de los acreedores. Una vez asimilada la necesidad de ayuda, y analizada la situación particular de cada cliente, los especialistas en la Ley de la Segunda Oportunidad del despacho valenciano se encargarán de negociar con los acreedores actuando en todo momento de buena fe. De esta manera se inicia un acuerdo extrajudicial de pagos donde el mediador concursal tratará de alcanzar un acuerdo con os acreedores teniendo en cuenta las posibilidades económicas del deudor.

“Hay que realizar un gran trabajo social donde el fracaso no esté mal visto, y menos cuando existen mecanismos legales que nos permiten tropezar y volver a levantarnos” comenta el gerente de Aliter Abogados. “Contar con el apoyo de un despacho especializado en Concurso de Acreedores y Ley de la Segunda Oportunidad da mucha seguridad a PYMES, autónomos y personas particulares que han entrado en la bola de las deudas; pedir ayuda es el primer paso para no solo conseguir acabar con los problemas, también para entender que de una situación así se puede salir y comenzar de nuevo con la cabeza bien alta”.

¿Qué pasa si no aceptan el plan de pagos?

Si este acuerdo es rechazo se pone en marcha el siguiente paso: el concurso consecutivo. Tras la liquidación del patrimonio del deudor se solicita la exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) En este caso, tras declararse insolvente, el deudor y su representante legal acudirá al Juzgado donde se les asignará un administrador concursal que analizará su caso, toda la documentación y expondrá cuál es la situación del deudor haciendo mención a aquellas circunstancias que deban tenerse en cuenta en el procedimiento. Es difícil determinar el tiempo que se tarda en gestionar y tramitar el proceso del concurso consecutivo, pero normalmente suele dilatarse unos meses (dependiendo de la carga del Juzgado).

No obstante, una vez presentado el concurso consecutivo, es importante recalcar que durante este periodo se detienen los embargos y se consigue desbloquear la nómina del deudor lo que le da un gran alivio. Además, gracias al buen asesoramiento de los especialistas de Aliter Abogados, este puede salvaguardar la vivienda familiar durante el proceso. Además, bajo este paraguas legal, también es posible que los autónomos continúen con su negocio y los empleados mantengan su salario.

Por lo tanto, resumiendo, la Ley de la Segunda Oportunidad obliga a los acreedores a fijar una cuota que la otra parte pueda afrontar; y en caso contrario, es posible lograr la cancelación de la deuda a través de un BEPI (beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho) Por ello, desde Aliter Abogados aconsejan ponerse en manos de especialistas en materia con el fin de obtener los mejores resultados posibles y poder tener una nueva oportunidad para comenzar de cero.

