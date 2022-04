Grupo Pādel Nuestro amplía el plazo de devolución a 60 días Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 13:17 h (CET) Grupo Pādel Nuestro, compañía líder en España y Europa en la distribución de material deportivo para la práctica de pádel amplía el plazo de devolución a sus clientes a 60 días Para Grupo Pādel Nuestro, el cliente es el centro de todo. Garantizar su satisfacción y mejorar su experiencia como consumidor son dos de los pilares sobre los que más se trabaja a diario, siempre con el objetivo de ofrecer un servicio de la máxima calidad.

En ese sentido, a partir de estos momentos, se ampliará de 14 a 60 días naturales el plazo de devolución de los pedidos. Con ello, se pretende facilitar la disponibilidad de un plazo razonable para reemplazar la compra o el regalo recibido por cualquier usuario. Aunque en ocasiones ya se había usado ese período como parte de acciones puntuales, en esta ocasión se instaurará como medida definitiva en todas las webs que forman parte del Grupo Pādel Nuestro.

Plazo de devolución

Habría que recordar que, para poder optar a ese Plazo de Devolución de 60 días, se deberán cumplir varios requisitos:

No se podrá devolver un producto si ya ha sido utilizado. Los artículos deben estar nuevos, sin usar y mantener en el momento de la devolución sus envoltorios y precintos originales Una vez recibido el producto, se comprobará si está en perfectas condiciones y, en ese caso, se devolverá el dinero lo antes posible. Si el artículo, una vez que llegue, no cumple con las condiciones que aparecen reflejadas en la Política de Devoluciones (y/o no está en perfecto estado), desde el departamento de Posventa se pondrán en contacto con el cliente para

tramitar la devolución.

