Voopoo lanza ARGUS GT 2 para "darle chispa a la vida" Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 13:05 h (CET) Con su salida constante de alta potencia de 200W, clasificación IP68 y diseño de cráter de volcán, el ARGUS GT 2 brinda una experiencia más innovadora a los usuarios de todo el mundo. El VOOPOO GT 2 ya está disponible para los vapeadores de toda España VOOPOO es una empresa soñadora con la idea de cambiar el mundo y sacudir el futuro, ya sea como la creadora del récord de velocidad de 0.025s de tiempo de disparo, como exploradora de la tecnología de chips GENE, o como disruptora de la plataforma de atomización PNP/TPP/ITO, entre muchas otras innovaciones.

VOOPOO está dedicada a romper los límites tradicionales y crear posibilidades infinitas que ofrecerlos a los usuarios, a la industria y al mundo.

El sueño de VOOPOO: crear posibilidades infinitas con la tecnología

Chips y atomización, las dos ruedas de VOOPOO girando al unísono.

Como un innovador en el desarrollo de tecnología de chips en atomización electrónica, VOOPOO ha creado una serie de chips como GENE.Fan, GENE.Fit, GENE.Pod, GENE.Trio, GENE.AI, y GENE.TT, creando un sistema completo y maduro.

El concepto de plataforma es un gran logro en el campo de los chips y un salto hacia adelante en la plataforma ecológica de atomización de VOOPOO, que cubre la plataforma de atomización TPP, PNP, y ITO. Al lograr una experiencia de rendimiento de alta potencia, una experiencia de atomización compatible múltiple y la mejor experiencia de sabor, se puede brindar a los usuarios con una variedad de exploración de sabores.

El sistema de VOOPOO se basa en el campo de la atomización electrónica, pero continúa yendo más allá, diversificando su negocio, desafiando constantemente nuevos sistemas, y siendo una “compañía innovadora” que hace “lo que otros no han hecho”.

El eslogan de VOOPOO - DALE CHISPA A TU VIDA significa crear posibilidades infinitas, complementando el logo del símbolo infinito. VOOPOO quiere traer al mundo no sólo productos, sino también el espíritu y el sueño de explorar posibilidades infinitas, rompiendo las restricciones y trayendo posibilidades más hermosas a la vida de todos.

El nacimiento de VOOPOO

En 2017, Scott y Everest, los fundadores de VOOPOO, tomaron la gran decisión de llevar la compañía al nivel global creando un nuevo logotipo de marca: VOOPOO. A través de tres letras internacionalmente fáciles de pronunciar “V”, “P” y “O”, continúan con el espíritu de “innovación trascendental”.

La letra inicial “V” significa “Victoria”, indicando que VOOPOO se basa en la innovación tecnológica para liderar el desarrollo saludable de la industria y compartir los resultados de la innovación con los usuarios a través de sus productos.

La letra “P” significa “Producir”, indicando la creatividad, que es la personalidad de la marca de VOOPOO. VOOPOO es una actitud positiva e interminable hacia la vida. Para reflejar los atributos de la instruida de la atomización, VOOPOO ha creado un diseño artístico original para las dos letras “O”, el cual forma una figura infinita, la cual se asemeja a la forma que crea el usuario al exhalar vapor en el aire, pero también es un diseño original rico en simetría, destacando las posibilidades infinitas de VOOPOO y la creación futura.

ADVERTENCIA: Este producto se puede utilizar con productos de e-liquid que contengan nicotina. La nicotina es una sustancia química adictiva.

