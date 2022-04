AleaSoft: ¿Qué oportunidades de financiación tiene el almacenamiento de energía? Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 12:33 h (CET) Una regulación estable es necesaria para el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento de energía que van a ser clave e imprescindibles para la transición energética hacia una generación de electricidad 100% renovable. Miembros del MITECO analizarán en el próximo webinar organizado por AleaSoft Energy Forecasting las oportunidades de financiación para estas instalaciones Se ha analizado y publicado mucho sobre cómo de importante van a ser las tecnologías de almacenamiento de energía para la transición energética hacia una generación de electricidad 100% renovable y una economía sin emisiones de gases de efecto invernadero. Pero, mientras la instalación de nueva capacidad renovable continúa avanzando a ritmos vertiginosos, 43% más de fotovoltaica y 6% más de eólica en los últimos 18 meses, parece que el almacenamiento no acaba de arrancar.

Oportunidades de financiación del almacenamiento de energía

Una cuestión crucial en esta transición energética y, en su primer paso, la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2030, es la financiación de los proyectos. Algunas estimaciones sitúan en más de cien mil millones de euros las inversiones necesarias para cumplir los objetivos a 2030. Sin una regulación aún clara para las tecnologías de almacenamiento en el mercado eléctrico español, su explosión aún no ha empezado.

Para analizar las oportunidades de financiación del almacenamiento energético en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Miriam Bueno Lorenzo, Subdirectora General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, participará en la mesa de análisis del webinar del mes de mayo organizado por AleaSoft Energy Forecasting. Además, también se contará con la participación de Raúl García Posada, Director de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (ASEALEN).

Oportunidades de participación del almacenamiento en los mercados de energía

Cada vez es más obvio y se muestran más claras las oportunidades de participación y el papel que las tecnologías de almacenamiento van a jugar en el sistema eléctrico en los próximos años. Desde el temido vertido de renovables, que incluso ha empezado a darse en la fotovoltaica, hasta las caídas empinadas de precios durante los picos de producción renovable, ocasiones en las que el almacenamiento de energía tendrá un impacto notable en el funcionamiento del sistema eléctrico futuro.

En el gráfico, se puede observar cómo las diferencias de precios horarios de más de 100 €/MWh dentro de un mismo día en el mercado ibérico de electricidad han pasado a ser relativamente habituales. Estas diferencias de precios son una oportunidad para las tecnologías de almacenamiento de energía. Además, éstas van a ser muy importantes también en los servicios de ajustes para dar una respuesta rápida a las necesidades de balance del sistema eléctrico.

Hay varias tecnologías capaces de almacenar energía y aparecerán más con el tiempo: desde las baterías a las centrales hidroeléctricas reversibles, pasando por el hidrógeno verde. Todas ellas por si solas o en sistema híbridos con plantas renovables van a hacer posible almacenar energía en grandes cantidades para unas pocas horas o incluso para varios meses, siendo el respaldo necesario para la variabilidad diaria y estacional de las energías renovables.

Las necesidades de estas nuevas “plantas de almacenamiento” o “plantas renovables con almacenamiento” pasarán por disponer de previsiones de precios, demanda y hueco térmico, para una optimización de sus operaciones tanto en el corto, como en el medio y largo plazo.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El webinar organizado por AleaSoft Energy Forecasting donde se analizará el papel del almacenamiento de energía tendrá lugar el día 21 de abril. Además, como es habitual en esta serie de webinars mensuales, se realizará un análisis de la evolución y perspectivas de los mercados de energía en Europa, donde se analizarán las posibles consecuencias de la propuesta de limitación del precio del gas en el mercado ibérico de electricidad.

