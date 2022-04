El escritor Marco Mazón Gomariz indaga en la cultura ibérica bastetana en 'El hijo de las tinieblas' Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 12:37 h (CET) Desamor, traición, destierro y destino son los elementos escogidos por el autor para dar rienda suelta a esta historia ambientada en el siglo IV a. C El escritor Marco Mazón Gomariz presenta su nueva novela El hijo de las tinieblas, publicada recientemente por la editorial Bubok. En esta obra ambientada en el siglo IV a. C., el autor explora el Mundo Antiguo, una de sus grandes pasiones, para narrar una historia asentada en los confines de Bastetania, un territorio prerromano ubicado en el sudeste de la península ibérica.

"Recuerdo que, cuando tenía 6 o 7 años, mi padre me llevó al Museo Arqueológico de Lorca, donde vi panoplias de armas ibéricas y sepulturas de la cultura argárica; se me quedó marcado dentro como una obsesión. Desde entonces, todo lo que huela a Mundo Antiguo o época anterior me arrastra como si fuera la corriente".

Esta épica novela sumerge a los lectores en el poderoso reino de Basti bajo el mandato del rey Urkesker, el cual no considera a su hijo Nereildun apto para sucederlo en el trono. El joven, que desea el trono más que nada en el mundo, solo halla consuelo en Aretaunin, hija de la mano derecha de su padre y perteneciente a la familia más importante de la aristocracia después de la real. Pero tras un desengaño amoroso, Nereildun comete un terrible acto por el que se verá obligado a huir de Basti. No obstante, en su camino conocerá a personas que lo acogerán y le guiarán en su camino para demostrar su valía como futuro rey.

Traición, desamor, engaño, ambición, pasión, guerra y poder se unen en esta formidable entrega en la que el haz del destino se posa sobre cada uno de los personajes que conforman esta historia y que los llevará a la victoria o a la muerte.

La calidad narrativa cobra fuerza tanto en los diálogos como en las descripciones, pues el autor ha recogido todas las peculiaridades del mundo ibérico antiguo, cuidadosamente estudiadas y detalladas tras un largo y complejo proceso de documentación en el que se aprecia la fascinación y el cariño del autor por el conocimiento de dicha época y por la literatura.

"El proceso ha sido como la vida misma: horrible y a la vez maravilloso. Yo ya había leído mucho sobre los iberos, pero allá por el 2017-2018 comencé a estudiar a fondo el tema; trabajaba por las mañanas y me pasaba las tardes enteras leyendo. Sin exagerar, para esta novela me he leído unos 200 libros, muchos de ellos clásicos, y otros tantísimos artículos. Las fuentes han sido tanto de investigadores modernos como escritores clásicos. Para escribir sobre el Mundo Antiguo hay que leer mucho a los clásicos, pues ahí pervive la esencia de aquella época".

No es de extrañar que El hijo de las tinieblas irrumpa con fuerza en el mercado literario, pues constituye no solo una nueva visión del Mundo Antiguo, sino que reúne también todas las cualidades que una novela histórica necesita para ser impecable: una trama perfectamente argumentada narrada con un estilo cercano a la par que prodigioso, unos personajes con profundidad y una ambientación expuesta y cuidada al detalle.

"Cuando escribo sobre el Mundo Antiguo me siento como pez en el agua, pues llevo toda mi vida leyendo sobre eso porque, en el fondo, comparto las mismas creencias. Creo firmemente en el destino, aunque me duele pensar que no tengo el poder de cambiar nada. Pero también es doloroso pensar que puedes hacerlo y no lo logras. Los antiguos pensaban que, por encima de los dioses, se hallaba el destino y que ningún ser humano ni ningún dios podía alterar aquello que estaba escrito en el cielo".

Los amantes de la historia encontrarán en esta obra el refugio perfecto en esta lectura que promete deleitar a los lectores más exigentes.

La nueva novela de Marco Mazón Gomariz, El hijo de las tinieblas, ya está disponible en librerías para todos aquellos que se atrevan a adentrarse en un camino encauzado por el sino.

