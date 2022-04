La Fundación Dales la Palabra celebra la IV edición de sus premios 'Dales la Palabra' Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 11:13 h (CET) La Fundación Dales la Palabra celebrará, en el marco de una cena benéfica que tendrá lugar el próximo día 6 de mayo en el Hotel Four Seasons de Madrid, la cuarta edición de sus Premios Dales la Palabra Se celebran los 20 años de la Fundación bajo el lema “20 años transformando la sociedad”

Estos galardones tienen como objetivo reconocer a aquellas personas, profesionales, instituciones o empresas que, en apoyo de la discapacidad, contribuyen a la mejora de la calidad de vida de estas personas, fomentan la igualdad de oportunidades en la educación, el deporte, la cultura, el empleo y el acceso a las nuevas tecnologías, entre otras iniciativas.

Tras dos años de pandemia, que han imposibilitado la celebración de estos premios, los miembros del patronato de la Fundación Dales la Palabra han seleccionado y fallado a los premiados de esta cuarta edición.

Además, esta es una fecha señalada, pues se conmemora el 20 aniversario de su creación y la del centro Escolar Tres Olivos, un colegio de inclusión específica de alumnos con Discapacidad Auditiva, bajo el lema “20 años transformando la sociedad”. La misión principal de la Fundación en este centro de enseñanza, en el que cada año cuenta con una media de un 10% de alumnado con discapacidad auditiva, es dotarles de los recursos auditivos, cognitivos, comunicativos y sociales necesarios que les permitan desarrollarse e integrarse laboral y socialmente.

Desde su creación, en 1999, por un grupo de padres y profesionales de la educación con el fin de promover la integración laboral de personas con discapacidad y, especialmente, con discapacidad auditiva, la Fundación Dales la Palabra ha contado con el apoyo de las principales instituciones de Sanidad, Educación y Trabajo.

Los Premios Fundación Dales la Palabra en esta IV Edición recaen en:

Fundación ACS: presidida por D. Florentino Perez La Fundación ACS viene apoyando el proyecto de inclusión Tres Olivos desde el año 2002

FIAPAS: presidida por D. José Luis Aedo Fiapas, actualmente agrupa 47 entidades confederadas, constituyendo así la mayor plataforma de representación de las familias de personas sordas en España.

Lleva 42 años de un intenso trabajo y compromiso con el mundo de la discapacidad auditiva.

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación): Erasmus+ es una herramienta indispensable para trabajar, a nivel internacional, la inclusión de las personas con discapacidad. La Carta de Movilidad Erasmus en Formación Profesional y la Acreditación Erasmus en Secundaria les permiten desde hace años contribuir en la construcción de una Europa más inclusiva y justa participando de diversos proyectos con alumnos y docentes.

Dª Ana Peláez Narváez: luchadora incansable, defensora de las mujeres y niñas con discapacidad. Actualmente es Alta Comisionada para la Solidaridad y la Cooperación Internacional del Grupo Social ONCE y Vicepresidenta de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL). En el CERMI es Comisionada de Género e Igualdad y Vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres. En febrero de 2021 ha sido elegida como una de las vicepresidentas del Comité de la Convención de Derechos de las Mujeres de Naciones Unidas (CEDAW siglas en inglés) para el periodo 2021-2022.

Acerca de la Fundación dales la Palabra

La Fundación Dales la Palabra nace en 1999 como un proyecto de carácter social, creado por un grupo de padres y profesionales de la educación y que tiene entre sus fines la inclusión educativa y la promoción de la integración laboral de personas con discapacidad y, especialmente, con discapacidad auditiva.

Página web: www.fundaciondaleslapalabra.org

Teléfono de contacto: 917 355 160

Vídeo ilustrativo: https://drive.google.com/file/d/1OKlXGZ0y5W56PeSSTKIwEQX2hWmD0R_7/view?usp=sharing

