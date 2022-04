Adquirir el conocimiento y las competencias digitales necesarias para realizar trámites telemáticos con el curso online de Canal Sénior Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 09:20 h (CET)

Las herramientas digitales de la web son recursos altamente utilizados a día de hoy para un gran número de tareas como, por ejemplo, diferentes tipos de trámites. Gracias a las herramientas digitales, la tramitación de varios documentos o procesos legales puede realizarse de forma telemática, para mayor comodidad de los usuarios.

Sin embargo, existe un segmento de la población para el cual estas herramientas, lejos de un entorno amigable, representan un medio difícil de gestionar y sumamente desconocido. Se trata de la población sénior, para quienes este tipo de procesos, en lugar de facilitar sus trámites, puede representar un verdadero desafío. No obstante, no todos los servicios virtuales en la web están pensados únicamente para usuarios jóvenes o nativos digitales, sino que algunos portales, como Canal Sénior, ofrecen a los miembros de esta población los mejores recursos para desarrollar un curso competencias digitales.

Herramientas digitales para aprender a realizar trámites telemáticos Canal Sénior es una plataforma web especializada en educación para personas mayores de 55 años, la cual ofrece las mejores herramientas de entrenamiento y aprendizaje para facilitar a esta población la gestión de las tecnologías digitales. Uno de los procesos con más acogida entre los usuarios es el curso de gestiones digitales, el cual resulta de suma utilidad para estas personas a la hora de acceder a diversos servicios fundamentales en su vida diaria, como salud, seguridad social y otros.

El curso es totalmente gratuito y parte por las bases esenciales, como la generación de certificados digitales y las medidas de seguridad fundamentales para realizar trámites en línea. Después de dominar estos fundamentos, los participantes aprenden a realizar, de forma segura y sin ayuda externa, todo tipo de gestiones telemáticas, como agendar una cita médica, solicitar su certificado de seguridad social o incluso interponer denuncias en línea. Además, gracias a sus versátiles herramientas didácticas, los usuarios aprenden a su ritmo y pueden evaluar su progreso en cualquier momento.

Un portal web diseñado para reducir la brecha digital Los contenidos de Canal Sénior tienen un objetivo claro, reducir la brecha digital hacia la población sénior que existe hoy en día. Es por ello que sus cursos ofrecen herramientas de aprendizaje claras, con amplio potencial didáctico y, además, sumamente entretenidas, lo que facilita el aprendizaje para un grupo de usuarios que, por lo general, se ven intimidados por la complejidad del entorno digital.

Esta visión se plasma tanto en los contenidos como en el funcionamiento de este portal, que ofrece sus herramientas de forma totalmente gratuita. Únicamente se requiere un registro que no tiene coste alguno y que, en cambio, retribuye un extenso abanico de herramientas, conocimientos y procesos formativos que ayudan a estas personas a romper sus limitaciones y a convertirse en usuarios plenamente competentes en la gestión de cualquier herramienta digital.



