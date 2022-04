PANGEA lanza "Viajes en Moto" de la mano de BMW Motorrad España Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 10:14 h (CET) La agencia de viajes y la firma alemana se unen para ofrecer una nueva línea de viajes de autor con propuestas viajeras para recorrer el mundo sobre dos ruedas La agencia de viajes PANGEA The Travel Store se une a BMW Motorrad España para lanzar “Viajes en Moto”, una nueva línea de viajes de autor con propuestas viajeras para recorrer el mundo sobre dos ruedas.

El objetivo de la colaboración es ofrecer una serie de viajes en los que la pasión por las motos es la gran protagonista. Para ello, el equipo de asesores expertos de PANGEA ha diseñado viajes en moto por las mejores rutas del mundo atravesando paisajes únicos. Y siempre con la garantía de BMW Motorrad ya que los viajeros irán acompañados en todo momento de un road leader profesional y certificado para disfrutar del viaje en moto con total seguridad.

“Queremos ofrecer una experiencia premium en la que los viajeros puedan disfrutar de hoteles, gastronomía y experiencias culturales inolvidables mientras sienten la libertad a lomos de una moto BMW”, señala David Hernández, CEO y fundador de PANGEA.

Además, con "Viajes en moto" los viajeros podrán recorrer el mundo junto a otros apasionados del motor. Y siempre en grupos muy reducidos para no perder la esencia y que el viajero pueda vivir una experiencia exclusiva y diferencial.

“Se aúna lo mejor de cada mundo, PANGEA con su ‘expertise’ en viajes y BMW Motorrad con sus incansables ganas de rodar y disfrutar con las motos, y todo dentro de un espacio único para soñar con viajes a la carta y seguir sorprendiendo a nuestros clientes”, señala Alexander von Scheidt, director de BMW Motorrad España.

PANGEA, especializada en viajes a medida y con tiendas en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, continúa así ampliando su oferta de viajes de autor y lo hace además con un espacio especialmente diseñado para ello en su tienda de Madrid, en Príncipe de Vergara 26, donde los clientes pueden gestionar sus viajes en un entorno al estilo motero de BMW Motorrad.

Destinos para soñar

La colaboración arranca con rutas internacionales por destinos diversos como Marruecos, Los Alpes, México o Córcega y Cerdeña.

En Marruecos los viajeros disfrutarán una ruta de contrastes con montaña y desierto, aventura y cultura. Desde las montañas del norte en el Rif hasta el Sáhara, conocerán Fez y llegarán hasta la mágica Marrakech, serpenteando por las carreteras de las gargantas del Todra y conquistando el Ksar de Ait ben Haddou.

La segunda propuesta pasa por Los Alpes recorriendo los puertos de montaña míticos de países como Francia, Suiza, Italia y Austria. Once días de ruta por carreteras de alta montaña descubriendo paisajes de ensueño.

También recorrerán sobre ruedas la rocosa isla de Córcega mientras conducen por paisajes bañados por el Mediterráneo. La italiana Cerdeña y sus pequeños pueblos medievales, sus playas de aguas cristalinas, unas vistas inmejorables y, como en toda buena ruta, una exquisita gastronomía redondeará el plan.

Por último, se adentrarán en un auténtico paraíso motero. En Baja California se encontrarán con el paisaje desértico de las dunas, los inmensos cactus y los pintorescos pueblos. Una ruta de película con amaneceres en la playa, avistamiento de ballenas, viñedos y, por supuesto, mucho motor.

El Grupo BMW

Con sus cuatro marcas BMW, MINI, Rolls Royce y BMW Motorrad, el Grupo BMW es el principal fabricante del mundo de automóviles y motocicletas premium y también ofrece servicios financieros y de movilidad premium. La red de producción del Grupo BMW incluye 31 sedes de producción y ensamblaje en 15 países y la empresa tiene una red de ventas global en más de 140 países.

En 2021, el Grupo BMW vendió más de 2,5 millones de vehículos de pasajeros y más de 194.000 motocicletas en todo el mundo. Los beneficios antes de impuestos en el año fiscal 2021 fueron de aproximadamente 16,100 mil millones de euros sobre unos ingresos que ascendieron aproximadamente a 111,200 mil millones de euros. A 31 de diciembre de 2021, el Grupo BMW tenía 118.909 empleados.

El éxito del Grupo BMW se ha basado siempre en planificación a largo plazo y acciones responsables. La empresa fijó el rumbo del futuro en una fase temprana y hace que la sostenibilidad y la gestión eficiente de los recursos sean sistemáticamente el centro de su dirección estratégica, desde la cadena de suministro, pasando por la producción, hasta el final de la fase de uso de todos los productos.

PANGEA The Travel Store

Fundada en 2014, PANGEA The Travel Store es un caso de éxito de emprendimiento español que ha revolucionado el sector de los viajes a través de un concepto 100% onmicanal.

Cuenta con cuatro Travel Stores en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, espacios de inspiración viajera con más de 80 asesores expertos en destinos que diseñan a medida el viaje soñado por sus viajeros, recomendando solo aquellas experiencias que conocen de primera mano y acompañándolos antes, durante y después de su viaje. Todo ello con la mejor relación calidad-precio del mercado, ayudando siempre a transformar y democratizar el sector.

La compañía cuenta además con otras potentes líneas de negocio como viajes de incentivo, corporativos, receptivo, eventos, etc.

