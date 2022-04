5 experiencias inolvidables para la mejor cita de todos los tiempos Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 10:17 h (CET) La app de citas Seeking.com trae una propuesta con las mejores ideas para disfrutar de citas románticas y lujosas para escapar de los planes más convencionales Con la llegada de la primavera y el buen tiempo, aumenta la ilusión y las ganas por hacer planes al aire libre.

Seeking.com, la web de citas de alto standing, defiende que se debe aspirar a lo mejor en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el amoroso. La marca quiere demostrar que cada cita puede llegar a ser una experiencia excepcional y, por eso, ha propuesto una serie de planes lujosos y originales para que el buen tiempo permita sorprender con una cita fuera de lo convencional.

1. Un cóctel con vistas a la ciudad

Qué mejor que dar la bienvenida a noches más cálidas con vistas a la ciudad iluminada. El plan perfecto de tardeo o noche lo ponen las mejores azoteas de Madrid, como el rooftop Nice to meet you, de Dear Hotel, ubicado en plena Gran Vía. Un emplazamiento perfecto para disfrutar una velada en pareja casi rozando las estrellas.

2. Ruta a caballo por la playa

Un paseo a caballo por la orilla del mar es una cita inolvidable que hará que la cita esté llena de emociones. Seeking recomienda realizarlo al amanecer o al atardecer para asombrarse con los colores de la naturaleza en su máximo esplendor. Gracias a la riqueza costera de España, se puede encontrar este plan en lugares tan emblemáticos como la playa de Doñana (Huelva) o Laredo (Cantabria).

3. Dormir bajo las estrellas

Enamorarse en la naturaleza es posible gracias a los ‘glampings’. Estos alojamientos se encuentran en lugares paradisíacos y cuentan con todas las comodidades de un hotel. Su emplazamiento los convierte en el lugar perfecto para disfrutar de una estancia tranquila e inolvidable, y reconectar en pareja con la naturaleza. Además, en un lugar con tanta diversidad natural como España, podrás elegir desde dormir bajo las estrellas en un hotel burbuja, como el Hotel Miluna, en Toledo o despertar en una tienda de campaña de la mejor calidad con vistas al Mediterráneo, como son las de Dream Sea Surfcamp.

4. Experiencia en globo

Según Seeking, una cita siempre debe tener el potencial de convertirse en una aventura inolvidable. El plan perfecto para vivir una experiencia de cuento de hadas sin tener que irse muy lejos es un vuelo en globo aerostático. La aventura comienza desde el momento en el que el globo cobra vida y comienza a flotar. Adrenalina y emoción en una subida que lleva el encuentro a lo más alto y ofrece unas vistas impresionantes.

5. Balneario al aire libre

Otra cita de lo más exclusiva con la que sacar el máximo partido al buen tiempo es visitar uno de los balnearios de aguas termales que existen en España. Estos lugares únicos se encuentran al aire libre y, más allá de ofrecer una experiencia lujosa de lo más romántica, es la ocasión perfecta para desconectar y cuidar la salud. El impresionante Balneario de Archena, en Murcia o el riojano Balneario de Arnedillo, son dos de las muchas opciones que se pueden encontrar a nivel nacional.

