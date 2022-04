El veganismo crece en Valencia con la llegada de Malila Coffee Comunicae

miércoles, 20 de abril de 2022, 10:21 h (CET) Valencia es la sexta ciudad más veggie de España, según el estudio de Animanaturalis de 2020. La Comunidad Valenciana es la tercera que más emprendimiento vegano de España tiene. Malila Coffee celebra su inauguración este viernes 22 de abril, coincidiendo con el Día de la Tierra Valencia aumenta la oferta veggie gracias a la llegada de Malila Coffee, un nuevo lugar de encuentro para personas vegetarianas, veganas y amantes de la gastronomía vegetal.

En el ranking elaborado por Animanaturalis, ONG internacional, de ciudades más veganas de España, Valencia está 6º en el podio con 5,6restaurantes por cada 15 mil habitantes. Los datos están cruzados con aplicaciones como Tripadvisor y HappyCow. En el estudio de la Universidad de Comillas con The Vegan Agency, la Comunidad Valenciana es la tercera comunidad de España con más emprendimiento vegano.

Yulviani Prado, su CEO, destaca del proyecto: “Malila surge con la idea de crear una gastronomía más inclusiva para todo el mundo. Fusionamos la comida vegetariana y vegana con elementos innovadores. Malila es una experiencia que pretende provocar y concienciar también a los no vegetarianos demostrándoles que podemos romper las barreras de lo establecido y crear una gastronomía divertida, transgresora y disruptiva”.

“Malila es huerta, creatividad, sabor y horas de cocina. Es pasión, es ir en busca de una alimentación sostenible que genere un impacto positivo en el planeta”, concluye Prado.

La carta la han elaborado los experimentados creadores de Two Many Chefs que estarán presentes en el evento de inauguración este viernes presentando los platos a los asistentes.

Desde Malila trabajan para crear comunidad, así que se suman colaborando con el evento la cerveza artesana de Girona BDeGust con sus cervezas de trigo, laggers e IPA. La nota dulce al encuentro se la pone la pastelería local Ljubi.

Información del evento

Inauguración Malila Coffee a partir de las 8pm el viernes 22 de abril, con motivo de la celebración del Día de la Tierra en Carrer de Pérez Pujol, 10 Valencia. La primera media hora será low* para los asistentes y después habrá música en directo por parte de The Covers Unmasked.

*La hora low es un rato amable con las personas que no son neurotípicas. No hay música, ni luces artificiales.

