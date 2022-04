La importancia de disponer de un perito para hacer una correcta tasación inmobiliaria Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Son múltiples las razones que hacen esencial la tasación de un inmueble.

Por un lado, facilita al propietario conocer el precio real de la propiedad, y le permite tener una idea clara de cuánto pedir por ella en caso de venta. Por otro lado, permite que una entidad bancaria tenga garantía del valor del inmueble, en caso de solicitar una hipoteca.

No obstante, una tasación se considera fiable siempre que esta sea llevada a cabo por un perito, como los expertos en valoración de inmuebles de ASEIIP. Este, a través de sus conocimientos y basándose en datos concretos, determina con precisión el valor de la propiedad.

Importancia del perito en la tasación inmobiliaria Determinar el valor de un inmueble requiere de conocimiento y experiencia en el sector inmobiliario, ya que deben gestionarse ciertos datos que solo un especialista o perito puede conocer. Asimismo, hay que considerar que, desde el año 2016, el Tribunal Supremo establece que la tasación inmobiliaria de la Administración, debe llevarse a cabo obligatoriamente y de forma presencial por un perito en bienes inmuebles, ya que es la única forma de considerar fiable dicha tasación. Si bien la obligatoriedad no incumbe a propiedades inmobiliarias particulares, sí que deja claro que para una tasación precisa y fiable ante la jurisprudencia correspondiente, es necesario que esta sea realizada por uno de estos profesionales. Por lo tanto, la importancia de un perito para la valoración de bienes inmuebles está íntimamente relacionada con la credibilidad y profesionalidad que ofrece a la hora de determinar el valor de una propiedad.

Profesionales con titulación altamente capacitados Para elegir un perito, en primer lugar es recomendable que quien lo necesite confíe, únicamente, en aquellos que sean profesionales certificados y con titulación. Actualmente, uno de los gabinetes de peritaje más seguros disponibles es ASEIIP. Allí se pueden encontrar peritos profesionales y titulados dedicados al estudio y elaboración de informes periciales para sociedades mercantiles, juzgados y particulares. Entre sus servicios de peritaje se encuentra el de valoración de bienes inmuebles, el cual incluye informes técnicos sobre valoración de bienes y tasación de inmuebles para determinar su valor real y actual en el mercado. La tasación la realizan con el objeto de adquisición o venta del inmueble, repartición de herencias, así como también para efectos de reclamación de daños, robo, destrucción, o compensación por desaparición.

Quien quiera llevar a cabo la valoración de su inmueble a través de este gabinete, puede solicitar información al respecto y sin compromiso en su sitio web oficial. Uno de sus agentes se pondrá en contacto para aclarar cualquier duda o responder a cualquier consulta sobre sus servicios. Al fin y al cabo, la mejor forma de obtener una tasación válida y confiable, será siempre mediante un perito.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.