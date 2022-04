SUN DEFENSE, la protección solar de Bruno Vassari ya está online en Llarcó Emprendedores de Hoy

miércoles, 20 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Según los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se contabilizan de 2 a 3 millones de un tipo de cáncer de piel llamado melanoma y 132.000 casos de cáncer no melanoma a nivel internacional. Respecto a esto, los expertos aseguran que la principal herramienta para combatir este padecimiento es la utilización de las cremas solares, sobre todo durante los meses de verano.

Para obtener una protección efectiva, la persona debe considerar el tipo de piel, tiempo de exposición y el tipo de actividad a realizar. En este sentido, la gama de protectores de SUN DEFENSE ofrece una amplia variedad de geles y cremas disponibles en las tiendas del salón de belleza autorizado Llarcó.

¿Qué productos ofrece Bruno Vassari como protección solar en verano? SUN DEFENSE es una línea de productos especialmente formulados para proteger la piel de las radiaciones UVA y UVB. De esta manera, se pueden prevenir los daños que causa el sol sobre la piel, como el envejecimiento prematuro, manchas, insolación e incluso el cáncer, mientras se disfruta de las vacaciones.

En el catálogo, todos los productos tienen una función específica, por ejemplo, el Gel After Sun se utiliza después de que la piel haya estado expuesta al sol, la crema se encarga de hidratar y refrescar. Otros productos son de uso diario y se aplican antes de exponerse al sol. Entre estos, está la crema corporal Bruno Vassari City and Beach, con SPF 40 y la crema para el rostro con protección solar de FPS 50+ y acción antiedad.

La línea de productos es producida por la empresa de alta cosmética profesional Bruno Vassari, fundada en Barcelona en 1984. En sus comienzos, la empresa fue pionera en el sector de cosmética en España. Actualmente, han mantenido su reputación gracias a su constante innovación.

¿Cómo seleccionar el SPF o FPS en los protectores solares? Las cremas, sprays y geles de protección solar tienen un número señalado con las siglas FPS o SPF, que significan Factor de Protección. Este número determina cuánto tiempo la piel puede exponerse al sol utilizando el producto. Sin embargo, el tiempo dependerá también del tipo de piel.

Si se aplica una crema con un FPS de 30, la piel más delicada resistirá 300 minutos bajo los rayos del sol. Sin embargo, existen factores como el sudor, el contacto con el agua o la fricción con la ropa que pueden disminuir la eficacia de la protección. Por esto, es recomendable elegir un producto de acuerdo a la ocasión y al tipo de piel.

La prevención es la mejor aliada para evitar problemas de la piel. En el salón de belleza Llarcó, se pueden conseguir una variedad de protectores solares que se adaptan a las necesidades de cada persona.

Los productos SUN DEFENSE pueden ser adquiridos, además, en la tienda online del salón, de forma cómoda y en tan solo unos clics.



