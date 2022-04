Cancelamos tu Deuda en Canarias cuenta el testimonio real de una clienta y su cancelación deudas Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 17:48 h (CET)

Muchos ciudadanos se encuentran con dificultades para cubrir sus necesidades básicas actualmente, ya que el sobreendeudamiento les asfixia. En estos casos, la ley de segunda oportunidad brinda una herramienta legal con la que la cancelación deudas con bancos, proveedores, organismos públicos u otras instituciones es posible.

En este sentido, los especialistas de Cancelamos tu Deuda en Canarias ofrecen servicios técnicos y legales para que las personas en esta situación puedan reactivar su economía. El despacho jurídico se caracteriza por brindar un servicio centrado en las necesidades de sus clientes, a quienes se les da el empuje y la confianza necesarios para seguir adelante, tal y como se puede observar a partir de sus casos de éxito.

¿Qué dice el testimonio real de una clienta de Cancelamos tu Deuda en Canarias? La clienta O.R.C. de Cancelamos tu Deuda en Canarias es una funcionaria militar que, por circunstancias personales, se endeudó para poder cubrir sus necesidades básicas. Debido a distintos abusos financieros, no pudo atender las necesidades de su hijo menor de edad y cumplir con sus obligaciones de pago al mismo tiempo.

En Cancelamos tu Deuda en Canarias, esta mujer encontró el apoyo y el acompañamiento que necesitaba. “Todavía no lo puedo creer, pero es real, la verdad es que durante todo el proceso he tenido mis dudas, pero Margarita y su equipo han sabido sacar de mí la fuerza que ni yo misma sabía que tenía”, aseguró la clienta, en referencia a Margarita Ramos Topham, fundadora y CEO de la firma.

Con la asistencia y el trabajo profesional de Cancelamos tu Deuda en Canarias, O.R.C. logró una cancelación de deudas que ascendía a 73.021,88 €, los cuales ya no deberá pagar a los bancos. De esta manera, pudo encarrilar su situación financiera y vivir más tranquilamente.

Acerca del método Futurum para la cancelación de deudas El método desarrollado por Cancelamos tu Deuda en Canarias se denomina Futurum y consiste en varios pasos. Lo primero es analizar la viabilidad jurídica de cada caso. El segundo paso es la creación del caso, lo cual se hace de la manera más rápida posible, ante notario o registrador.

En seguida, el equipo profesional del despacho comienza a confeccionar un plan estratégico para reactivar la economía de sus clientes, de tal forma que todos puedan encontrar la tranquilidad que buscan. Esto incluye un plan de pago viable, con aplazamientos y sin intereses.

Por último, los profesionales de Cancelamos tu Deuda en Canarias se encargan de negociar extrajudicialmente con los acreedores, lo cual es uno de los requisitos de la ley de segunda oportunidad. Además, ponen en marcha el plan estratégico para que el cliente recupere un estado de normalidad financiera.

Con el apoyo de Cancelamos tu Deuda en Canarias, es posible lograr la cancelación de deudas y dejar atrás las situaciones de sobreendeudamiento para retomar la senda del crecimiento económico.



