ESIE Business School, la escuela de negocios del insigne CES Cardenal Cisneros, ofrece uno de los más prestigiosos MBA del mercado

martes, 19 de abril de 2022, 17:59 h (CET)

Ante la creciente inquietud emprendedora de los españoles, en parte marcada por la situación económica y las nuevas modalidades de comercio que se generaron desde la pandemia, nace la European School of International Education, ESIE, una escuela de negocios que ofrece un MBA orientado a todos los campos de actuación de las empresas para formar a futuros líderes empresariales.

Los títulos académicos de esta institución están avalados por el CES Cardenal Cisneros y cuentan con una metodología flexible e innovadora que permitirá el desarrollo de habilidades y conocimientos que proyectarán a los profesionales hacia el éxito y liderazgo empresarial.

Formando a los líderes del futuro En la actualidad, la realidad del mercado laboral exige perfiles profesionales con una alta especialización. ESIE, a través de sus programas formativos, se encarga de formar a quienes desean destacar en el mundo de los negocios, a través de casos reales sobre diferentes situaciones y retos empresariales; aportándoles una visión global y polivalente que les ayude a potenciar su carrera profesional; y preparándolos para emprender y saber actuar ante cualquier situación empresarial. Todos los programas que se imparten en ESIE son de alto rendimiento profesional y académico y han sido diseñados para adaptarse a cualquier innovación del mercado laboral.

Para ello, ESIE ofrece 4 itinerarios de aprendizaje diferentes, para que el alumno escoja el que mejor se ajuste a sus metas y necesidades laborales. Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, ya que más del 90 % de los alumnos graduados logra la pronta inserción laboral en las mejores empresas del país.

¿Qué especializaciones ofrece el MBA de ESIE? La European School of International Education ha adaptado su metodología de aprendizaje a una tecnología llamada Exponential Knowledge, Conocimiento Exponencial, traducido al español.

Esta metodología se basa en formar a los líderes del futuro empresarial a través de un campus virtual, un innovador servicio de Career Services y un equipo docente altamente cualificado, actuales miembros de las empresas más destacadas del mercado. ESIE también lleva a cabo las Immersive Experience Weeks, con el objetivo de que sus alumnos adquieran el potencial y las capacidades necesarias para desarrollarse como empresarios de éxito. Estas enseñanzas son impartidas desde casos 100 % prácticos y reales, con asignaturas de 10 sesiones de 90 minutos cada una y usando el Método del Caso.

La metodología ESIE se aplica en cada uno de los itinerarios de aprendizaje propuestos por la institución. Uno de ellos es el MBA con especialización en Finanzas, diseñado para formar a los futuros directores financieros para que sean capaces de gestionar una empresa internacional en mercados de alta incertidumbre; el MBA con especialización en Marketing, orientado para formar a quienes serán capaces de crear estrategias digitales que impacten los mercados; el MBA con especialización en Recursos Humanos, que potencia las habilidades para la dirección y la gestión de toma de decisiones acertadas en función del personal que forma parte de la empresa; y el MBA con especialización en Operaciones Tecnológicas, que enseña sobre el diseño y el desarrollo de empresas involucradas en la revolución tecnológica a través de procesos de innovación digital. Cada una de las 4 especializaciones tiene una duración de 12 meses y las convocatorias comienzan en el mes de junio la primera convocatoria, y en el mes de octubre la segunda convocatoria, con clases semipresenciales y online.



