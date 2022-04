Las nuevas comunicaciones sobre internet para las empresas Emprendedores de Hoy

Como herramienta esencial de trabajo para todo tipo de empresa, internet representa actualmente un factor clave para el desempeño de labores.

Según la estabilidad y eficiencia de este servicio, será posible ejercer todo tipo de tareas: estar en constante comunicación interna o externa, compartir archivos, descargar información o realizar pagos, etc.

En cuanto a sistemas de telecomunicaciones, TELLiT cuenta con la disposición de ofrecer servicios de tecnología para una comunicación efectiva y, al mismo tiempo, otorgando a los miembros de cualquier empresa la posibilidad de brindar una excelente atención a los usuarios. TELLiT es partner oficial de algunas de las más prestigiosas empresas de comunicaciones unificadas, entre ellas Avaya, Nortel y Wildix, proporcionando así plataformas de colaboración empresarial completas, eficientes y seguras.

La empresa es proveedora de sistemas de telecomunicaciones y ofrece servicios profesionales para compañías desde pymes a negocios mutinacionales. El equipo de TELLiT se encarga del estudio, la consultoría, instalación y mantenimiento de los sistemas y son especialistas en contact center. Su principal labor es facilitar a las empresas comunicaciones profesionales, presentar los nuevos canales e integrar todo ello en todas las áreas, dando así una nueva visión a las comunicaciones unificadas dentro de las herramientas de comunicación de las empresas.

Internet y las comunicaciones empresariales En la actualidad, el uso de internet es considerado una herramienta indispensable no solo en el ámbito personal, sino también en el laboral y empresarial, debido a la facilidad que brinda para obtener información veraz y precisa sobre cualquier tema que se quiera consultar. Por su parte, la mayoría de las empresas utilizan la comunicación comercial de forma digital, usando las páginas web y los nuevos canales para dar a conocer a los clientes información sobre sus productos y servicios.

Asimismo, gracias a las plataformas digitales, es posible permitir a los clientes tener acceso a medios digitales o ayudas virtuales para solucionar cualquier inquietud, sin tener que trasladarse personalmente hasta alguna oficina. De esta forma, se procura que la información suministrada en estas páginas sea correcta, idónea y con disponibilidad constante durante las 24 horas del día, estableciendo a su vez una imagen de profesionalidad, confianza y que así se produzca el customer experience.

El aporte principal de internet es la transformación digital La digitalización de procesos empresariales se caracteriza principalmente por usar la tecnología para buscar nuevas formas de incrementar los ingresos, lo que convierte a la transformación digital en una estrategia que debe ser implementada en todo tipo de compañías y que va más allá de las gestiones realizadas gracias a las virtudes de internet. Por ejemplo, es necesario contemplar la adecuada creación de redes internas o departamentos en los cuales las interacciones de los clientes conecten con los equipos adecuados, bien sea con el uso de sistemas más eficientes o software adecuado para el manejo de las llamadas o interacciones vía web chat, e-mail, etc.

Según el sector al que pertenezca la empresa, dependerá el servicio o la solución requerida, es decir, no se trata de adquirir las últimas herramientas del mercado dejándose impresionar por su apariencia futurista, sino de estudiar y adoptar aquellas que se adapten a las necesidades de la organización para optimizar los procesos y mejorar el servicio.



