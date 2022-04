¿En qué consiste el homestaging? Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 17:47 h (CET)

Home Staging o “Puesta en Escena” es el acto de preparar una vivienda, local o similar para su venta, haciéndola más atractiva para el mayor número de potenciales clientes.

En los primeros 90 segundos de la visita a la vivienda, el potencial comprador ya se ha hecho a la idea de si sigue interesado en la vivienda o no, por lo cual lograr una primera buena impresión del inmueble es fundamental.

Un nuevo concepto de venta inmobiliaria La compra y alquiler de una vivienda es un proceso que mezcla lo racional y lo emocional. Por esa razón, nace el Home Staging, una técnica de marketing basada en el diseño y la decoración, que aumenta el poder de atracción de su vivienda y, de ese modo, acelera su venta o alquiler al mejor precio.

La decoración constituye uno de los principios básicos para brindar comodidad a las personas. Adaptarlos a las necesidades de cada individuo y con elementos que estén a la vanguardia es el sueño de muchas personas, ya que proporciona comodidad.

En este sentido, existen empresas que ofrecen un servicio profesional de asesoría para la decoración de todo tipo de inmuebles, bien sea una vivienda, empresa o local comercial, ofreciendo diversas alternativas para cubrir las expectativas y siempre al alcance del presupuesto del cliente.

CDKASA es una empresa de decoración que pone al servicio de la colectividad sus conocimientos en el área, basados en técnicas de marketing inmobiliario como el homestaging. Su objetivo es preparar los inmuebles para su posterior comercialización, tanto para la venta como alquiler y lograr, así, la revalorización de los mismos a la par que agiliza los tiempos de comercialización.

CDKASA, una alternativa para dar vida a todos los espacios El principal compromiso de CDKASA es prestar una atención de calidad a su clientela y, para satisfacer sus requerimientos, utiliza las técnicas del homestaging que le dan la oportunidad de implementar ideas innovadoras, puestas en ejecución con la eficiencia para lograr dar solución a todas y cada una de las necesidades reales de los clientes.

Asimismo, pueden cumplir cualquier deseo, desde un cambio de estética hasta un cambio integral. Sus servicios, sin bajar la calidad de los productos que utilizan y, bajo el concepto low cost, logran satisfacer las necesidades de sus clientes y, así lo avalan con sus comentarios en diversas plataformas. Gracias a la noción visionaria del equipo que trabaja en CDKASA, la capacidad y conocimientos en el área que les distingue de otras compañías del sector se han posicionado entre los mejores el mercado del Home Staging.

¿Cuáles son las principales ventajas de contratar una empresa para transformar un inmueble para su alquiler o venta? Los nuevos tiempos exigen al individuo su adaptación a las nuevas tecnologías que van apareciendo en el mundo, por los cambios que supone para el desarrollo de la humanidad. La decoración no puede quedarse fuera de este contexto, mucho menos cuando la persona habita espacios que de una manera u otra influyen en su comportamiento.

A la hora de remodelar y/o redecorar inmuebles para alquiler o vender, es necesario contar con los especialistas que puedan orientar sobre las conveniencias de las propuestas existentes, la viabilidad de ejecutarlas y los recursos económicos que se dispongan para las obras. Las empresas siempre tendrán la solución para embellecer o mejorar la calidad de los espacios.

La preparación de viviendas para acelerar su venta y el desarrollo de nuevas estrategias para vender pisos es marketing.

Al fin y al cabo, para vender pisos, hay que tratarlos como productos y vender un producto significa presentarlo bien, ponerle el precio adecuado y enfocarlo al público objetivo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Projectum.es busca colaboradores en toda España para hacer frente a su creciente demanda de proyectos técnicos Las nuevas comunicaciones sobre internet para las empresas ecoSoftWEB, el software para empresas de ecoSoft Consulting ESIE Business School, la escuela de negocios del insigne CES Cardenal Cisneros, ofrece uno de los más prestigiosos MBA del mercado Apartamentos y villas en venta en Fuerteventura de la mano de Casilla de Costa