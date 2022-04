Programas de formación para la certificación digital forense ofrecidos por la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos Emprendedores de Hoy

Para garantizar los servicios a las naciones, todos los gobiernos de la Unión Europea y el mundo dependen de las redes y de las infraestructuras virtuales. En el momento en el que ocurre un incidente relacionado con la seguridad digital y la información, este puede afectar a más de un país.

De ahí la importancia de contar con profesionales que tengan una certificación digital forense, ya que son los encargados de tratar el ataque y prevenir futuras violaciones a la ciberseguridad de ciudadanos, gobiernos y empresas. Para especializarse en esta área, es necesario recurrir a programas de formación como los que ofrece la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI).

¿Qué es un investigador forense digital? En profundidad, un investigador forense digital es un profesional encargado de investigar las violaciones de ciberseguridad a través de la inspección y uso de dispositivos digitales, unidos a principios científicos. La finalidad es encontrar evidencias contundentes que definan responsabilidades civiles y culpabilidades penales correspondientes con ataques a la presencia virtual de entidades, empresas o individuos.

Esta carrera se involucra con la investigación de ataques informáticos a empresas, información confidencial robada, pérdida de datos, creación y manejo de virus informáticos como ransomware, piratería digital de software, pornografía infantil, hacking en organizaciones, spam, phishing, etc.

Entre sus tareas, destaca la recuperación y el análisis de datos que deben presentarse como evidencia ante un tribunal de justicia. También es su deber preservar evidencia, diseñar y llevar a cabo procedimientos sin dañar la información original, elaborar un informe forense informático y exponer las causas para evitar que el ataque se repita.

Para realizar todas estas tareas, el investigador debe prepararse y estar familiarizado con la mayoría de los sistemas operativos y las plataformas utilizadas por empresas y ciudadanos. De igual forma, es importante que tenga conocimientos técnicos de hardware y su arquitectura, así como habilidades analíticas para deducir y encontrar información importante.

¿Cómo obtener la certificación digital forense? Para obtener la certificación digital forense es necesario realizar un programa que enseñe las herramientas necesarias para crear entornos corporativos seguros, donde los conocimientos y actividades se rijan por los estándares del Esquema Nacional de Ciberseguridad, la European Network and Information Security Agency (ENISA) y el Programa Europeo sobre Auditoría/Aseguramiento en Ciberseguridad.

Este tipo de certificación se puede obtener en la Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI). Al finalizar sus estudios, los estudiantes dominarán la normativa y la legislación vigente, a nivel nacional e internacional. Además, tendrán un extenso manejo de las estrategias de ciberseguridad, análisis de datos, gestión de evidencias, etc.

La seguridad virtual es tan importante como la seguridad física. Profesionales de la informática y el derecho pueden optar por esta certificación para actualizar sus conocimientos y especializarse en el área.



