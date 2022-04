La importancia del branding y de la construcción de marca, por Lypsum Emprendedores de Hoy

El desarrollo de una marca se basa en un complejo proceso en el que se crea la columna vertebral de la compañía. Este incluye desde la parte visual hasta los valores alrededor de la labor de la marca.

Al ser un trabajo tan complejo, es importante conocer principalmente qué es el brandingy su importancia para el éxito de todas las compañías en el país. Es por este motivo que la empresa especializada en la creación de marcas exitosas Lypsum explica los puntos más relevantes a tomar en cuenta al elaborar una marca desde cero.

¿Cómo crear un branding poderoso? Inicialmente, al comenzar una marca hay muchos factores que se deben considerar para tener éxito en las plataformas digitales. Ante todo, se debe conocer el mercado, saber qué se está generando en torno a este producto o servicio, no a modo de clonar a la competencia, sino para ofrecer algo nuevo e innovador que llame la atención desde el primero momento que se adentra al mercado.

Después de esclarecer este punto, se inicia con los fundamentos que le darán pie a la marca para crecer de forma exponencial. El branding es la construcción completa de la marca, este proceso comprende diferentes aspectos que deben aplicar desde las empresas más grandes de fabricación y distribución, así como las pequeñas marcas locales.

De cualquier manera, se arranca definiendo los valores de la empresa, de estos parte el compromiso, beneficios y servicios que le ofrece la marca a todos sus clientes. En este punto, es importante responder quién es la empresa, qué ofrece y cómo quiere ser percibida.

A la par, se comienza a desarrollar la parte visual, siendo el comercio online el modo principal de ventas en la actualidad, la elección de colores, el tipo de diseños y todo lo que comprende esta parte del branding es prioridad para conseguir una imagen única que se diferencie del resto.

¿Por qué crear un branding? Aunque cada marca comprende un proceso creativo particular, la elaboración del branding es el camino que deben seguir todas para conseguir reconocimiento con respecto a la competencia. Esto se debe a que, al elaborar una imagen clara con valores sólidos, el cliente es capaz de reconocer a la marca y sentir confianza para adquirir su producto.

Además, los beneficios no solo se muestran en el crecimiento de las ventas, sino que el branding también ayuda a fijar metas internas y especifica el camino para alcanzarlas. Es importante destacar que para originar una marca se realiza este proceso, pero también las empresas que llevan tiempo en el mercado deben hacer un refrescamiento de su imagen para mantenerse a la vanguardia.

Para conocer todo lo que se necesita para desarrollar un branding exitoso, Lypsum cuenta con un sitio web con el procedimiento y creación que han elaborado en sus clientes, que hoy cuenta con una imagen coherente, así como un margen de crecimiento exponencial.



