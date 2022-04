Abogados especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, por Assessoria Jurídica Bergadà & Associats Emprendedores de Hoy

La Ley de Segunda Oportunidad puede ser la solución definitiva para personas o empresas en una situación económica difícil, que les imposibilite pagar sus deudas. Es un mecanismo legal que ofrece una salida, a la cual solo pueden acceder quienes cuenten con la ayuda de un profesional especializado.

De hecho, está demostrado que los especialistas con amplio conocimiento en Ley de Segunda Oportunidad son mucho más eficientes a la hora de encontrar las mejores soluciones a sus clientes. En este sentido, profesionales como la Assessoria Jurídica Bergadà & Associats, de Marta Bergadà, asesora jurídica en el ámbito concursal, experta en Ley de Segunda Oportunidad, son justo el tipo de abogados a los cuales es ideal acudir.

Salir de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad En julio de 2015 se creó la Ley de Segunda Oportunidad como un recurso legal a través del cual particulares y autónomos pueden encarar procesos de impago que no tienen las posibilidades económicas de asumir por situaciones que escapan de sus manos. La ley les ofrece la posibilidad de renegociar la deuda con sus acreedores, las condiciones de pago o incluso eliminarla definitivamente, sin que esto represente una vulneración de los derechos de los acreedores.

En primera instancia, la Ley de Segunda Oportunidad apela a los acuerdos entre acreedor y deudor, con lo cual la figura negociadora o intermediaria cobra una importancia crucial, no solo para quien tiene la deuda, sino también para el prestamista. Por lo tanto, acudir a un profesional preparado y especializado en esta ley puede ser decisivo en este tipo de casos.

Importancia de un profesional en Ley de Segunda Oportunidad Si bien la Ley de Segunda Oportunidad está inspirada en principios éticos para salvaguardar el patrimonio de un autónomo o particular al no poder pagar sus deudas, hay muchas implicaciones legales de por medio que solo un especialista puede llevar adecuadamente.

No todo abogado puede hacerse cargo de estos casos, sino solo aquellos abogados Ley Segunda Oportunidad especializados y con experiencia en dicho tema.

De esta manera, se garantiza que el cliente podrá salir de la difícil situación que representa estar dentro de una deuda impagable.

Un buen ejemplo es la firma de asesoría jurídica Bergadà & Associats, donde hace vida un equipo de abogados expertos en todos los campos que se relacionan con la Ley de Segunda Oportunidad. Se caracterizan por un trato muy cercano y empático con sus clientes, y el gran número de casos exitosos que tienen hasta ahora, es una de las pruebas de su excelente labor como profesionales.

La Ley de Segunda Oportunidad no está creada para legalizar los impagos, sino para que los deudores de buena fe tengan la posibilidad de nuevamente generar riqueza y aportar a la economía y a la sociedad.



