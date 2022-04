La Edición Premium MBS® Reserva, un vino perfecto para los paladares más exquisitos Emprendedores de Hoy

El prestigioso chef español Martín Berasategui ha hecho un auténtico homenaje a los amantes del buen vino mediante la creación de una botella que ha conseguido revolucionar el mundo de la enología para envasar el más exquisito elixir.

La empresa distribuidora SMAS Productos SL, a través de su marca Mensaje en una Botella, ha lanzado al mercado la Edición Premium MBS ® Reserva, un exquisito tinto de uva tempranillo, envasado en esta estructura de vidrio, con decantador en su fondo, para evitar el proceso antinatural de filtrado en bodega. Desde la tienda online se puede adquirir esta botella de vino personalizada, con mensajes únicos para cada ocasión.

Una nueva manera de almacenar y servir El diseño revolucionario de la botella MBS ® Reserva presenta una cavidad decantadora en su fondo que impedirá el paso de las impurezas a la copa. Esta arquitectura permite que el líquido preserve su máxima expresión y naturalidad, con sabores que respetan el origen sostenible y orgánico del caldo, elaborado por pequeños productores de Castilla y León.

Al inigualable sabor y aroma de la bebida se suma una presentación personalizada en estuche individual, que los clientes de Mensaje en una Botella pueden elegir al ingresar al website de la marca. Más de 2.000 frases, organizadas en 20 categorías, como amistad, amor, agradecimientos, motivación personal, salud o sexualidad, entre otras, representan una creativa presentación para regalar o presentar en eventos. Asimismo, la empresa ofrece la opción de que el comprador elabore su mensaje único, incluyendo el nombre de quien recibirá el regalo.

En colores negro, blanco, amarillo, rojo o azul, las etiquetas lucen elegantes y llamativas no solo por la frase original, sino por toda la información que en esta se ha plasmado, para asegurar la trazabilidad del vino, mediante la numeración y especificaciones sobre el origen del producto. Con estos datos, la tienda demuestra que no se trata de un producto remarcado e incentiva la producción a pequeña escala.

Servicio de calidad para la mejor experiencia de compra El equipo de Mensaje en una Botella se esfuerza por brindar una experiencia de compra ágil, cercana y eficiente, con envíos realizados con la máxima brevedad a toda España y el resto de Europa. Los propietarios de locales de alimentación o restauración pueden obtener importantes descuentos, tanto en la edición especial MBS ® Reserva Premium, como en todas las variedades de vino blanco o rosado, siempre identificados con el toque original de las etiquetas y complementos como la caja de regalo y la tarjeta.

El talento del Chef Berasategui en diseñar una estructura que mantiene el vino tinto en toda su expresión, se suma a los mensajes personalizados para hacer de la Edición Premium MBS ® Reserva un regalo exquisito, lleno de elegancia y originalidad. Esta versión reafirma el lema de Mensaje en una Botella, cuyo enfoque primordial es despertar emociones y la máxima satisfacción.



