Banda gástrica, el método para el control de la obesidad gracias a una reducción de estómago

martes, 19 de abril de 2022

En la actualidad, uno de los métodos más utilizados para bajar de peso es la técnica de la banda gástrica, realizada en Andalucía por las Clínicas Be. Una de las ventajas de este proceso de reducción de estómago es su condición reversible una vez que el paciente haya conseguido sus objetivos.

El tratamiento de la banda gástrica La banda gástrica forma parte de los tratamientos que ofrece Clínicas Be en su Unidad de Tratamiento Endoscópico de la Obesidad. Consiste en colocar una anilla de silicona en la parte alta del estómago, por laparoscopia. El dispositivo dará forma de reloj de arena al órgano, que estará compuesto, desde ese momento, por dos cavidades. La bolsa que se crea en la parte superior recibirá los alimentos, los cuales irán llegando lentamente a través de la abertura dejada por la anilla, hasta la segunda sección, donde serán absorbidos los nutrientes.

El tamaño de la abertura es ajustable, en caso de que el cirujano bariátrico lo decida, gracias al constante seguimiento que debe tener el paciente mientras tenga colocada la anilla. Este acoplamiento se realiza mediante la colocación de una válvula subcutánea, sobre los músculos del abdomen, a través de la cual se inyectará una solución fisiológica, con el fin de permitir mayor o menor ingreso de alimentos.

Los beneficios de la técnica Esta técnica categorizada como restrictiva, por limitar la cantidad de alimentos que ingresan al estómago, es frecuentemente indicada a hombres y mujeres con obesidad mórbida, manifestada en un Índice de Masa Corporal (IMC) superior a 40. También es una respuesta muy efectiva para personas hipertensas, diabéticas o con colesterol alto; incluso para los jóvenes mayores de 18 años, que no deban someterse a otros procedimientos.

El procedimiento se realiza bajo anestesia general y puede durar entre 45 minutos y dos horas. Al no ser una cirugía de abdomen abierto, la recuperación resulta poco molesta y rápida. La versatilidad de este método lo hace favorable, tanto de manera permanente como de retiro después de haber alcanzado el peso óptimo, según lo indique el médico.

También existen otras alternativas para eliminar los kilos de más, disponibles en las sedes de Clínicas Be en Granada, Málaga y Motril. Los procedimientos estarán siempre ajustados a las características de cada caso. Por ejemplo, la sutura endoscópica vía oral (Método Pose); la colocación del balón gástrico, el bypass y otras intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas, sumadas a un cambio de alimentación y ejercicio, pueden ser la solución a la obesidad.

Todas estas posibilidades están al alcance del público gracias a que Clínicas Be propone excelentes planes de financiación, haciendo honor a su compromiso de garantizar calidad de vida, además de una imagen saludable y renovada a sus pacientes.



