DIM Salón, especialistas en las últimas técnicas en coloración capilar como el balayage Madrid

martes, 19 de abril de 2022, 16:26 h (CET)

Cuando se toma la decisión de teñirse el cabello, la forma de garantizar que el acabado sea perfecto es definitivamente acudir a profesionales.

Ellos son los más indicados para asesorar sobre el color que mejor vaya con la persona y, además, garantizarán que los productos utilizados sean de la mejor calidad.

Esto es precisamente lo que ofrece DIM Salón, conformado por verdaderos especialistas en coloración capilar, quienes utilizan únicamente productos de primera calidad que no dañan la salud del cabello de sus clientes. Ellos son los más indicados para lograr una coloración perfecta y lucir ese look que siempre se ha deseado. Asimismo, son expertos en la técnica de peluquería que está de moda actualmente: balayage Madrid.

Uso de productos de alta calidad No solo es la experiencia y la trayectoria de quienes conforman el equipo de profesionales de DIM Salón lo que les distingue como expertos en el sector, sino que además son especialistas en las últimas técnicas de coloración capilar. Tal conocimiento, combinado con la calidad de los productos que utilizan para su trabajo, es lo que les convierte en uno de los mejores salones de la capital española.

Incluso han desarrollado una técnica propia para la aplicación de la coloración, con la cual no solamente logran aportar nutrición al cabello de sus clientes, sino que además consiguen un brillo excepcional y un color duradero. Sin importar el estilo de coloración que desee el usuario, los especialistas de este centro de belleza siempre lograrán resultados extraordinarios, tanto en babylights, balayage, california blond, matiz, decoloraciones, etc.

Aplicación de técnicas exclusivas El nivel de conocimiento y habilidad en técnicas de coloración que poseen los expertos de DIM Salón, les permite realizar desde técnicas básicas tales como la coloración de raíz, baños de color, superaclarante raíz, color raíz + baño de color, etc. Además, pueden llevar a cabo técnicas más complejas como colormelt, matiz y balayage. Es precisamente en este tipo de trabajos de coloración donde utilizan técnicas propias exclusivas, con las cuales logran resultados increíbles.

Por ejemplo, para llevar a cabo el colormelt balayage, el estilita realiza un estudio del cabello del cliente y de sus rasgos, para elegir la técnica que mejor favorezca su rostro y su tono de piel. Posteriormente, aplica la técnica de face contouring para un efecto rubio más potente cerca del rostro, con lo que se logra enmarcar la cara y crear un efecto ovalado. Después, se procede a la iluminación del resto de la melena, potenciando de medios a puntas y creando el efecto degradado que da luz y movimiento, con la máxima naturalidad.

Las técnicas exclusivas que aplican estos especialistas garantizan que, después de un tratamiento de coloración, el cabello permanezca hermoso y sano, sin dañar ni siquiera una hebra del mismo. Este cuidado especial es precisamente otro motivo importante por el cual acudir a DIM Salón.



