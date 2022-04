Una formación en fitoterapia para aprender todo sobre las plantas medicinales y sus usos Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 15:49 h (CET)

La fitoterapia es una metodología que consiste en aliviar síntomas o curar diversas patologías a través del uso de plantas medicinales.

Se trata de una de las terapias que ha tenido mayor receptividad en el mundo, por lo cual muchas instituciones ya lo están implementando siguiendo las directrices marcadas por la OMS como objeto de estudio, como es el caso de la Escuela Europea Parasanitaria ESPS.

Esta incluye dentro de sus formaciones el curso de fitoterapia online, un aprendizaje que dispone de prácticas optativas y el acceso a una bolsa de empleo en reconocidas herboristerías de España. Asimismo, en el curso se desarrollan actividades académicas virtuales y con libros publicados por su director técnico, D. Jose Antonio Sánchez, entre las que destaca el diccionario de plantas medicinales con más de 500 páginas y fichas a color para complementar esta formación.

“La fitoterapia se basa en el uso de plantas medicinales con fines terapeuticos o no, ancestralmente muchas de ellas se han usado con fines preventivos e, incluso, como alimentos por poblaciones de todos los rincones de la tierra” afirma D. Jose Antonio Sánchez, quien también ha ido compartiendo conocimientos por el tercer mundo en lugares como Gambia y Senegal.

Beneficios de la fitoterapia La fitoterapia es una de las técnicas naturales más establecidas hoy en día gracias a las múltiples ventajas que ofrece para la salud. Más del 70 % de los medicamentos que se recetan en una farmacia son fitofarmacos. En realidad, esta clase de terapia no es nueva, puesto que desde hace varios siglos las antiguas civilizaciones, como la egipcia y la mesopotámica, han utilizado las plantas y sus derivados para preparar remedios y curar enfermedades de generación en generación. “Las plantas medicinales constituyen una gran herramienta para prevenir cientos de problemas o ayudar a paliarlos, desde aplicaciones de emplastos por vía tópica, infusiones, uso de plantas en la cocina…”, afirma José Antonio.

“El uso tradicional de cientos de plantas atesora un conocimiento que, incluso en el caso de una cultura tan rica como la nuestra, ha sido declarada patrimonio de la humanidad. Este es el caso de los Kallawayas, un bien intangible con una tradición inconmensurable con la que tengo el gusto de colaborar”, en palabras de Sánchez.

Las plantas tienen propiedades químicas que sirven para curar muchas patologías, lo cual las permite ser aprovechadas de forma directa y tradicional, así como en la elaboración de medicamentos. Sin embargo, en los últimos años, muchas personas han querido retomar los tratamientos ancestrales como la fitoterapia para tratar sus dolencias, puesto que los niveles de toxicidad que pueden surgir con la implementación de esta técnica son muy bajos y han comprobado su eficacia en el tratamiento de enfermedades de la piel o que son generadas en los sistemas digestivo, reproductivo y respiratorio. “Es innegable el aumento del uso de plantas medicinales en los ultimos tiempos en occidente. No obstante, cabe destacar que como en todo, se debe hacer un buen uso de estas plantas no carentes de posibles contraindicaciones”, advierte Jose Antonio.

Por qué realizar el curso de fitoterapia en la Escuela Europea Parasanitaria ESPS La Escuela Europea Parasanitaria desarrolla este curso de manera independiente o como un módulo del curso de naturopatía, otra formación de la escuela que establece técnicas naturales. Este curso, además de los otros programas académicos establecidos por esta escuela, cuenta con el aval de la Fundación Europea de Medicinas Alternativas y de APENB, la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia con la posibilidad de obtener una triple titulación y un diploma apostillado notarialmente con la Apostilla de La Haya. Además de la formación, el alumno podrá saber los diferentes nombres que reciben muchas plantas medicinales en diferentes países como, por ejemplo, la parchita, también llamada maracuyá o fruta de la pasión y cuyo nombre científico sería Passiflora edulis.

Con el curso de fitoterapia online, se podrán realizar prácticas voluntarias en una de las más de 300 empresas que trabajan en convenio con la escuela y conseguir la experiencia requerida para ejercer en esta área alternativa de la salud.

En resumen, la Escuela Europea Parasanitaria ESPS ofrece el curso en línea de fitoterapia, una formación cualificada y con varias salidas laborales que tiene como fin rescatar el uso de las plantas medicinales.



