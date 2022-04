SunMedia comercializará los formatos de publicidad en vídeo del grupo editorial Prensa Ibérica Comunicae

martes, 19 de abril de 2022, 17:34 h (CET) Prensa Ibérica confía en SunMedia como su proveedor tecnológico para la comercialización de la publicidad en vídeo de sus sites. Con este acuerdo, SunMedia refuerza su liderazgo en audiencia de habla hispana alcanzando al 95,4% de la audiencia total de internet SunMedia, la adtech española líder en vídeo, performance y native, ha llegado a un acuerdo con el grupo editorial Prensa Ibérica como su principal partner para la comercialización de los espacios publicitarios de vídeo, insertándolos en sus sitios web, móviles y otras aplicaciones y servicios en línea, a través de la plataforma tecnológica de SunMedia.

De esta manera, SunMedia pone a disposición del grupo de medios su expertise tecnológico y sus soluciones más innovadoras para generar un mayor rendimiento en sus campañas. Al mismo tiempo, esta sinergia permitirá a SunMedia reforzar su liderazgo ofreciendo siempre las audiencias más cualificadas.

“Este acuerdo representa un paso más en nuestra relación con Prensa Ibérica, un partner clave con importantes cifras de audiencia que nos permitirá ofrecer valor añadido a los anunciantes y generar los mejores resultados en las campañas en combinación con nuestra capacidad tecnológica” afirma Fernando García, CEO SunMedia.

Prensa Ibérica se ha posicionado como uno de los principales grupos de medios de nuestro país y acumula una audiencia de 30 millones de usuarios únicos y más de 170 millones de páginas vistas al mes. Entre sus sites se encuentran cabeceras generalistas tan relevantes como El Periódico de España; medios deportivos como Sport; revistas lifestyle como Woman o diarios locales y regionales como Faro de Vigo, Diario de Mallorca o Diario Información, entre otras.

“Trabajar con SunMedia es una gran oportunidad para alcanzar nuestros objetivos de una manera más eficaz gracias a sus soluciones y formatos innovadores, su amplio conocimiento tecnológico y su equipo profesional experto”, señalan desde Prensa Ibérica.

Sobre SunMedia

SunMedia es la mayor AdTech española especializada en video, performance y native, líder en audiencia de habla hispana y un alcance global. Gracias al Fullstack Advertising, SunMedia ofrece a sus clientes múltiples soluciones digitales de video, native, lead generation, pure performance, etc. Y todo esto orientado a objetivos desde más branding a más performance. SunMedia ha sido el pionero en el lanzamiento de formatos exclusivos como Always Visible Ads (AVA) y Reminder, respaldado por su estudio creativo y su tecnología. SunMedia tiene un equipo de más de 150 empleados y tiene oficinas en Madrid, Barcelona, Lisboa, Suecia, Ciudad de México, Miami, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires y Lima.

