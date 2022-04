Las empresas TIC en España inician el año 2022 batiendo récords en la demanda de talento especializado Comunicae

martes, 19 de abril de 2022, 16:17 h (CET) La creación de empleo en el sector de servicios TIC español creció un 6,7% entre enero de 2021 y enero de 2022, según la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE El año 2022 está llamado a ser el año de la recuperación en materia de empleabilidad y crecimiento económico para muchas empresas y sectores tras los meses más duros de la pandemia, especialmente si se habla del entorno digital. Y es que las empresas de servicios TIC en España han inaugurado 2022 con récords en su creación de empleo, creciendo un 6,7% entre enero de este año y el anterior.

Así se destaca entre las principales conclusiones de la última entrega del barómetro mensual TIC Monitor, elaborado conjuntamente por VASS y el Centro de Predicción Económica CEPREDE. “Este buen ritmo de la empleabilidad destaca especialmente por ser superior en más de un 50% al ritmo de creación de empleo del sector servicios en su conjunto, marcando un récord absoluto dentro de nuestras mediciones. Es decir, las empresas TIC españolas nunca habían creado más empleo a un ritmo tan acelerado como ahora”, asegura Antonio Rueda, director de VASS Research y responsable de TIC Monitor.

Además, este crecimiento del empleo viene acompañado de buenas cifras de facturación para los servicios TIC en España, que en enero de 2022 registraron un crecimiento interanual del 20,5% en sus cifras de negocio, principalmente gracias a la consolidación de las inversiones en transformación digital y la gestión, aun iniciática, de los fondos europeos.

Estos registros invitan al optimismo entre los empresarios para el futuro del sector a corto plazo, tanto en España como en el conjunto de la Unión Europea, incluso teniendo en cuenta la guerra en Ucrania. “Aunque depende del desenlace final, la mayoría de los empresarios TIC no espera que el conflicto tenga efectos severos sobre el sector, más allá de las consecuencias indirectas por el impacto en ámbitos económicos más expuestos, particularmente el energético o en contados subsectores industriales”, afirma Antonio Rueda.

“No debemos olvidar que, para España, los vínculos con Ucrania o Rusia suponen menos del 2% de los intercambios con el exterior. Y aunque el impacto sobre los precios podría ser algo más significativo, lo cierto es que la mayoría del sector de servicios TIC no espera un choque como el ocasionado por las dos últimas crisis. Por el momento, es lo que nos indican las expectativas de empleabilidad y facturación a corto plazo, que siguen siendo positivas”, añade Rueda.

Así, el barómetro TIC Monitor refleja un marcado optimismo con un indicador de clima que alcanza los +58,9 puntos en cuanto a las perspectivas de los empresarios sobre las cifras de negocio, lo que en una escala -100/+100 equivaldría a decir que casi el 80% de las empresas TIC en España esperan un crecimiento de su facturación a corto plazo. Además, este optimismo es más destacado entre los empresarios españoles, ya que por sexto mes consecutivo el indicador en España mejora al promedio de la UE, siendo un 70% superior en esta ocasión.

En cuanto a las expectativas de creación de empleo, las previsiones se atenúan respecto a la anterior entrega, pero siguen manteniéndose positivas. Así, dos de cada tres empresas españolas del sector de servicios TIC creen que crearán empleo neto hasta el verano.

“Incluso en un contexto de incertidumbre ante la guerra en Ucrania, los servicios digitales en España se mantienen fuertes, con buenas expectativas de crecimiento y con unos niveles salariales un 40% más elevados que en el conjunto del resto de sectores. Unas cifras que resultan especialmente motivantes para la economía y la empleabilidad en España, cuyo nivel de desempleo duplica el promedio de la UE, según los últimos datos publicados por la OCDE”, concluye Antonio Rueda.

