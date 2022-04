Abiertos más de 60 cursos online en mayo para los profesionales del turismo y la hostelería

El objetivo de esta convocatoria de formación, enmarcada en el plan de relanzamiento de la actividad turística española, y subvencionada al 100% por el Ministerio de Trabajo y Economía Social es, aumentar la cualificación y la competitividad del sector hostelero y turístico español a través de una formación que dé respuesta a las necesidades de los trabajadores en el camino de la recuperación del sector Ahora que se acercan periodos de intensa actividad para el sector hostelero y turístico, casi cualquier establecimiento precisa, al menos, de un par de profesionales que ayuden a cubrir los distintos servicios. Actualmente el sector demanda profesionales cada vez más cualificados y que estén formados en los hábitos y tendencias que marcan los usuarios para conseguir la excelencia del servicio y, por tanto, la diferenciación en un sector tan competitivo.

Los cursos gratuitos que ya están disponibles se imparten en modalidad online; con total flexibilidad horaria, contenidos disponibles las 24 horas y docentes especializados en las materias. Tienen una duración que oscila entre las 20 y 200 horas, dependiendo del curso y tienen un enfoque pensado para una posterior aplicación práctica de lo aprendido.

La oferta formativa cuenta con amplia variedad de temáticas para poder cubrir las necesidades de los distintos sectores productivos que engloban al turismo y la hostelería y la cualificación de los distintos profesionales: camarer@s, cociner@s, personal de limpieza, gerencia, autónom@s, auxiliares, recepcionistas, agentes de viaje o personal del transporte de viajeros.

Los códigos QR para poder visualizar las cartas de los restaurantes, los chek in y chek out de los hoteles sin apenas contacto y los delivery de comida de manera segura, han venido para quedarse.

Saber implementar las nuevas tecnologías en los alojamientos turísticos, al igual que conocer detalladamente las nuevas técnicas de limpieza derivadas de la pandemia, son requisitos fundamentales para adaptarse a la “nueva normalidad” y ofrecer un turismo seguro.

Gestionar un establecimiento de la forma más rentable posible, adaptándose a las nuevas tendencias como el ecoturismo, los menús especiales adaptados al cliente o saber comunicarse en inglés, alemán o francés, son ya conocimientos obligatorios para cualquier profesional que quiera desarrollarse en el ámbito del turismo y la hostelería.

Inscripción a los cursos



Esta formación no supone coste alguno para las personas participantes ya que no es bonificada, ni se restan créditos de formación a las empresas. Puede realizarla cualquier profesional del sector a título personal: personas trabajadoras en régimen general, autónomas, en ERTE o fijos discontinuos en periodos de no ocupación.

Además, todos los cursos son especialidades del SEPE y permiten la obtención de un diploma acreditado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social al finalizar con éxito la formación.

Los cursos los imparte Femxa, entidad de formación, acreditada por el SEPE con más de 20 años de experiencia.

La inscripción para estos cursos online gratuitos ya se encuentra abierta y se puede realizar a través de la página web: https://www.cursosfemxa.es/formacion-turismo

Se ha habilitado una línea telefónica gratuita 900 100 957 y un correo electrónico atencionalumno@femxa.com para las personas interesadas que deseen ampliar información o necesiten resolver cualquier duda.