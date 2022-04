GRUPO LINKA y la importancia del mantenimiento informático para empresas Emprendedores de Hoy

Una de las bases para el día a día de cualquier empresa es la informática. En las empresas de hoy en día, mediante los equipos informáticos, se gestionan tareas importantes como la contabilidad, bases de datos, nóminas, listado de clientes y proveedores, etc.

Por esta razón, es sumamente importante dar mantenimiento a todo el sistema informático para garantizar que tanto los softwares como los programas, dispositivos y redes se mantengan en óptimo funcionamiento.

En Madrid, una de las compañías más destacadas a nivel nacional del sector es GRUPO LINKA. La firma es experta en mantenimiento informático, ciberseguridad y Cloud y ofrece a las empresas un servicio de muy alta calidad.

La necesidad del mantenimiento informático en las empresas de hoy La transformación digital es una realidad y ha llegado para quedarse. Sin embargo, esto ha hecho que los equipos informáticos sean cada vez más importantes y que las empresas dependan de ellos cada vez más. Un error de este tipo en un sistema puede causar serios problemas que van desde la pérdida de datos importantes hasta la paralización de la producción. En definitiva, la rentabilidad empresarial está cada vez más ligada a sus sistemas informáticos y es por eso que su correcto mantenimiento es una necesidad imperiosa. Mantener los equipos y softwares en óptimas condiciones garantizará el buen desarrollo de las operaciones y gestiones corporativas, por lo cual es una tarea que solo debe confiarse a profesionales del sector. En este sentido, GRUPO LINKA ha sido de las firmas más destacadas, no solo en Madrid, sino también a nivel nacional, ya que su servicio de mantenimiento informático para empresas es ahora mismo uno de los mejores y más completos del mercado.

Todas las empresas pueden optar por este servicio de mantenimiento informático especializado Entre los servicios ofrecidos por GRUPO LINKA se encuentra el de mantenimiento de sistemas informáticos en empresas. Este destaca en el mercado actual por diferentes razones. En primer lugar, porque ofrece un servicio 24 x 7 x 365. También porque ofrece un servicio de mantenimiento con horas ilimitadas, las veces que el cliente lo necesite y con asistencia personalizada in situ. Pero lo que más distingue a la firma entre las demás, es todo lo que viene incluido al contratar el servicio. Por ejemplo, el trabajo siempre será realizado por el mismo técnico, para un servicio más personalizado y familiar. Además, brinda soporte al trabajador, asistencia técnica vía telefónica, soporte al trabajador, puesta a punto inicial de los equipos, copia de seguridad, informes periódicos y equipos de sustitución, entre otros.

La empresa ofrece 3 tipos de contratos o planes. Estos son el plan de visitas trimestrales para mantenimiento preventivo, el plan de tarifa plana con coste fijo mensual y, por último, el contrato sin permanencia ni costes de rescisión. Adicionalmente, hoy en día ofrece el primer mes totalmente gratis, con todos los servicios incluidos, estableciéndose como una muy buena oportunidad para dar a conocer su trabajo mientras se mantienen a punto los sistemas informáticos.



