¿Cómo puede ayudar un osteópata en la prevención de patologías?, por el Instituto IIOA Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 10:30 h (CET)

La osteopatía ha destacado, entre los diferentes métodos para prevenir enfermedades y distintos tipos de trastornos, por su funcionalidad y aplicabilidad para todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas.

Básicamente, este tipo de técnicas consisten en un tipo de medicina terapéutica que abarca conocimientos conjuntos de anatomía y fisiología del cuerpo humano, especialmente enfocados en la intervención de los tejidos.

Sin embargo, los procedimientos aplicados dentro de la osteopatía deben ser llevados a cabo por un profesional que pueda garantizar la efectividad de cada técnica. Ante esto, conocer cómo puede ayudar un osteópata resulta fundamental. Por esta razón, el Instituto Internacional de Osteopatía Avanzada ha tomado la decisión de compartir conocimientos al respecto.

¿Cómo puede ayudar un osteópata a la salud? Los mecanismos de autorregulación en el organismo están asegurados por el sistema linfático, nervioso y circulatorio. La disminución de estos mecanismos se considera perjudicial para la salud, debido a que da paso a la aparición de diferentes patologías. En consecuencia, mantener los mecanismos de autorregulación de manera correcta resulta fundamental para el bienestar físico y la osteopatía resulta el área indicada para ayudar en este proceso. En particular, la osteopatía se caracteriza por tratar las patologías desde su origen, lo cual es el motivo de su practicidad y eficiencia.

De acuerdo al Instituto IIOA, un osteópata es un terapeuta que detecta, trata y previene enfermedades a través de la manipulación de músculos y tejidos del cuerpo, enfocándose en la etiología primaria que desencadena el cuadro clínico.

Mediante la intervención del osteópata, es posible incurrir en los estados prepatológicos de las personas. Es decir, etapas de desgaste funcional que, por lo general, presentan manifestaciones asintomáticas leves y que, comúnmente, se ignoran por falta de información.

Estos tratamientos pueden resultar útiles y favorables para todas las personas que padecen algún trastorno o alteración orgánica como esguinces, contracturas y enfermedades respiratorias, entre otros.

¿Qué tratamientos osteopáticos existen? Este tipo de tratamientos son indicados por osteópatas, una vez se cuenta con el diagnóstico de cada paciente. Mediante un examen físico, los especialistas verifican las condiciones de la postura, palpación de los tejidos y articulaciones, pruebas ortopédicas y neurológicas para conocer el estado de salud de la persona.

El osteópata aplica una técnica específica para cada tejido. Estas técnicas pueden ser rítmicas, para el tratamiento de las articulaciones y tejidos blandos, o funcionales, las cuales tienen el objetivo de relajar la musculatura aplicándose igualmente a nivel craneal y visceral. También existen las técnicas de thrust, las cuales son aplicadas para corregir disfunciones somáticas.

Todos estos tratamientos son aplicados en baja amplitud y rápida velocidad, permitiendo que durante su ejecución no sea posible la causa de un traumatismo en la musculatura.

En síntesis, la osteopatía puede ser muy útil y eficaz para todas las personas que padecen de dolores agudos y crónicos de manera regular. Mediante estos tratamientos, es posible brindar soluciones de salud y mejorar la calidad de vida de la población de forma continua, a través de la prevención de enfermedades.



