La guerra mantiene por segundo mes consecutivo el consumo en Madrid un 46% por debajo que antes del Covid Comunicae

martes, 19 de abril de 2022, 10:34 h (CET) Todas las zonas de Madrid sin excepción se mantienen con el consumo en negativo, según Truebroker Por segundo mes consecutivo, la incertidumbre y el aumento de precios provocados por la guerra de Ucrania mantuvo el consumo un 46% por debajo del registrado antes de la Covid en las seis zonas comerciales contempladas en el Índice TrueBroker (iTB).

Los problemas continuados que se vienen sucediendo desde el inicio de la pandemia: Covid, Filomena, subida de precios de la energía, inflación desbocada por la invasión rusa de Ucrania… han impedido al consumo en la ciudad salir de su fuerte contracción, salvo raras excepciones. De esta manera, en los dos últimos meses, ha caído el consumo un 46% con respecto a antes de la Covid, algo que no sucedía desde hacía 13/14 meses, cuando en enero, por Filomena, este consumo se sitúo un -67% y en febrero un -43% respecto a los datos anteriores la Covid.

Según en el iTB del mes de marzo, en la Zona Turística el consumo cayó el consumo un -46%, en los Barrios Singulares un 70%, en las Zonas de Oficinas un 74% y en las Residenciales un 77%, respecto al mismo mes antes de la Covid.

Por su parte, en las dos zonas prime y más comerciales de Madrid, tuvo una caída mucho menor: 3% en la Zona Centro y un -3,6% en el Barrio de Salamanca. Así, en este mes de marzo22, se vio una ligera mejoría del consumo con respecto al mes anterior de febrero, de 3 puntos en la Zona Centro, y una muy fuerte, de 45 puntos, en el Barrio Salamanca, pero aun así, ambas zonas están en negativo.

Los Barrios Singulares, tan importantes, ya que son el primer termómetro en detectar el estado de ánimo de Madrid, continuaron con una importante y destacada caída libre, desde que en enero22 se tuviera un gran dato de consumo, con sólo un -1,7% con respecto al precovid, para caer de golpe, según se inició la guerra de Ucrania, a un -43% en febrero, y ahora en marzo aún más, a un -70%, menor de lo que hubo en dichos meses antes del Covid. Pero más significativo es el dato de que en este mes de marzo22 se obtuvo el peor mes de consumo en esta zona de los 22 meses que va desde el inicio del Covid, desde que en junio de 2020 se saliera del confinamiento. Tan sorprendente por lo negativo, es que cayó el consumo en dichos barrios mucho más de lo que lo hizo en el mes de enero21 con la gran nevada de la Filomena, en la que la gente apenas pudo salir de sus casas por la nieve durante 10 días. También es llamativo que el número de peatones en las calles de dichos barrios, con un -45% en marzo22 con respecto a antes del covid, igualó casi el -46% del mes de agosto22, sólo empeorados en afluencia de público por el mes de enero21 de la Filomena, que descendió el tránsito de las personas un -59%.

En las Zonas de Oficinas el consumo, en este marzo, fue de un -73%, y en las Residenciales de un -77% menos que antes del Covid, y llama la atención una caída en las Zonas de Oficinas de 21 puntos de la afluencia de público, con un -47% menos de peatones con respecto a antes del Covid.

En las dos mejores zonas comerciales prime de la ciudad, la Zona Centro y el Barrio de Salamanca, mejoró en este mes de marzo22, con respecto al anterior mes de febrero, 7 y 10 puntos respectivamente la afluencia de personas en sus calles, siendo las que mejor se comportaron en la afluencia y estado de ánimo de toda la ciudad de Madrid, aunque aún en negativo.

La Zona Turística, que lleva dos años consecutivos en negativo sin descanso, tanto en afluencia de público como en consumo en sus calles y, aunque este mes mejoró 27 puntos la afluencia de personas y 14 puntos el consumo con respecto al mes anterior, aún así hubo un -46% menos de consumo de lo que había antes del Covid. Se ve que el mes anterior, la guerra en Ucrania provocó a los turistas un gran temor a viajar y se ha recuperado algo este mes, pero aún muy dañado en el turismo.

Así, la ciudad de Madrid lleva 22 meses ininterrumpidamente con un consumo en negativo, desde que en junio 2020 se regresara con grandes restricciones a la calle tras la prohibición a salir.

Así, de las 132 muestras zonales tomadas desde el fin del confinamiento, en estos 22 meses en las 6 zonas de Madrid (Zona Centro, Turística, Barrio de Salamanca, Barrios Singulares, Zonas de Oficinas y Residenciales), en solo un 10% de las muestras ha habido un rebote del consumo con respecto a antes del Covid, siete en la Zona Centro, 4 en Barrios Singulares, 2 en Barrio de Salamanca, y ninguna muestra en positivo en los 22 meses en el resto de las otras zonas de Madrid, las que mayor ámbito geográfico ocupan. Sin embargo, mientras algunas fueron rebotes del consumo mínimos, del +0,36% y +2%, en 4 ocasiones fueron del +30 al +36% en la Zona Centro, y de un +58% en el mes de mayo21 en los Barrios Singulares, lo que muestra lo que puede llegar a suceder con la recuperación económica cuando se libera la incertidumbre y el miedo sobre la población. También es cierto que ahora se incorpora una nueva variable muy negativa sobre el consumo que no existía en el Covid, una fortísima inflación provocada por las decisiones tomadas durante el Covid por las decisiones de los gobiernos de occidente, que parece que ha venido para quedarse bastante tiempo, y esto puede comprometer mucho la recuperación del consumo en Madrid y en toda España, ya que Madrid está liderando y anticipando la recuperación del estado de ánimo y el consumo en toda España, al haber sido la ciudad con menos restricciones al consumo y al tránsito de las personas, que se ha demostrado una vez más clave en la generación de riqueza.

Por calles, en la Zona Centro, mientras en este mes de marzo22 la calle Gran Vía (Callao) daba un rebote del consumo de un +12,6%, la calle Fuencarral peatonal tuvo un -18% del consumo con respecto a antes del Covid. En la otra gran zona prime comercial, el Barrio de Salamanca, ocurrió algo parecido, al obtenerse un rebote positivo del consumo en la calle Goya del +2,8%, mientras en la calle Serrano se tuvo en este mes de marzo22 un -10% del consumo con respecta antes del Covid.

La Cava Baja y el Barrio de las Letras, dentro de la Zona Turística, fueron las que mejor se comportaron dentro de dicha zona representativa del turismo, aunque aún en fuerte negativo, con un -9% en Cava Baja (dominada por madrileños), y -14% en Espoz y Mina.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Abiertos más de 60 cursos online en mayo para los profesionales del turismo y la hostelería La guerra mantiene por segundo mes consecutivo el consumo en Madrid un 46% por debajo que antes del Covid Las empresas que no superen las revisiones trimestrales de protección contra incendios se arriesgan a perder la certificación de seguridad y no cobrar del seguro en caso de un siniestro PrestaShop Village reunirá al ecosistema e-Commerce en E-SHOW Barcelona 2022 Bring Connections, la agencia de posicionamiento web de WOW Concept, el espacio comercial más disruptivo de Europa