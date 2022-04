Trabajar en España mientras se estudia una carrera universitaria Emprendedores de Hoy

España ofrece a los estudiantes extranjeros la oportunidad de trabajar media jornada, de esta manera, los estudiantes pueden compensar parte de los gastos que tienen con los ingresos de un trabajo.

Estudiar y trabajar en España es actualmente mucho más sencillo Ser estudiante en un país extranjero puede ser un reto, significa estar en una ciudad nueva, lejos de casa, en una cultura diferente y con responsabilidades que se multiplican al tener que hacerse completamente cargo de uno mismo. Otro de los temas importantes es el dinero y, en la mayoría de los casos, muchos estudiantes optan por trabajar en simultáneo para pagarse parte de los gastos que implican sus estudios.

Para todos los estudiantes internacionales que piensan estudiar un grado universitario oficial, hay buenas noticias. España permite la estadía en el país durante un año más, al finalizar los estudios. Por ello, es importante la búsqueda de un trabajo acorde al grado estudiado y poder optar por la residencia de larga duración en España.

Lo importante de obtener un título universitario grado 8 oficial es que estará respaldado por el plan Bolonia, esto implicaría que los títulos oficiales obtenidos bajo este grado estarán reconocidos en cualquiera de los países de la Unión Europa. Global Estudiante cuenta con un equipo de profesionales que proporcionan asesoría en diferentes servicios: seguro médico, alojamiento, constancia de alojamiento, visa estudiante, renovación de NIE y apertura de cuenta bancaria, entre otros.

Global Estudiante cuenta con más de 9 años de experiencia y se ha convertido en un referente para una gran cantidad de estudiantes que quieren estudiar en España, asesorando antes de su viaje como estudiantes internacionales.

Seguros destinados a estudiantes extranjeros Otro de los servicios importantes que proporciona Global Estudiante son los seguros, los cuales se pueden contratar con una duración de 3 a 12 meses, no poseen copago ni carencia y tienen la cobertura de repatriación incluida en el precio, además de cobertura en España y en zona Schengen de toda la Unión Europea. El seguro permite asegurar a familiares que viajan con el estudiante y posee coberturas desde 30.000 € hasta coberturas ilimitadas. Es un proceso fácil y sencillo que puede realizarse desde la web, donde se muestran todos los precios.

Lo más importante de este servicio es que todas las pólizas ofrecidas cuentan con el respaldo de aseguradoras reconocidas en España y Europa. Asimismo, todos los seguros incluyen un servicio de asesoría especializada para trámites.

Finalmente, contratar los seguros o solicitar cualquier otro servicio de Global Estudiante es muy fácil y sencillo, gracias a su atención personalizada en cualquier horario, desde su plataforma de WhatsApp. Los interesados en estudiar en España, no deben dudar en contactar con Global Estudiante, ellos harán que la vida del estudiante sea mucho más fácil.



