Bring Connections, la agencia de posicionamiento web de WOW Concept, el espacio comercial más disruptivo de Europa Comunicae

martes, 19 de abril de 2022, 09:02 h (CET) La consultora y agencia de SEO y CRO, Bring Connections, se encarga de la estrategia de posicionamiento web de este espacio de compras y ocio donde se mezcla el mundo físico y digital creado por el ex presidente de El Corte Inglés Un nuevo concepto comercial innovador y arriesgado nunca visto hasta ahora donde se mezcla lo físico y lo digital (Phygital) dirigido por Dimas Gimeno y situado en la Gran Vía de Madrid, donde Bring Connections, la consultora y agencia de SEO y CRO se encarga de desarrollar y ejecutar la estrategia de posicionamiento web de WOW Concept para romper con todo lo ya visto antes en el sector retail en Europa.

La propuesta de WOW Concept es una experiencia de compra diseñada al gusto de cada cliente y adaptándose a estos nuevos tiempos donde es necesario conquistar al público más joven. 250 firmas como Vitra o Lacoste, pero también marcas streetwear que hasta ahora no tenían punto de venta en España como Palm Angels, y en donde aparece por primera vez el concepto Phygital para poner en marcha una nueva idea en el sector retail en España capitaneado por Dimas Gimeno, expresidente de El Corte Inglés.

En este hito del nuevo comercio en España, Bring Connections, como agencia especializada, desarrollará un papel importante a la hora de ejecutar la estrategia de posicionamiento web, que prevé afrontar este nuevo reto de la mano de WOW Concept. Una estrategia SEO que responderá a los aspectos más técnicos e innovadores para ayudar a este espacio de compras y de ocio en su crecimiento y asentamiento del nuevo concepto de retail en España, el concepto Phygital.

Sobre Bring Connections

Bring Connections es una consultora y agencia de SEO, CRO y Diseño, caracterizada por realizar profundas inmersiones en los negocios para entenderlos bien. Esta empresa está dirigida por Guillermo Fuentes, un experto en estrategia digital, posicionamiento web (SEO) y conversión (CRO), que ya ha liderado más de 120 proyectos con éxito. Desde la compañía se apuesta por una completa implicación con cada uno de los clientes a través de un equipo humano profesional, especializado y en constante formación.

Bring Connections dispone de su propia metodología que usa principios de la ciencia para hacer crecer negocios digitales.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.