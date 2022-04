Gumen ofrece la oportunidad de comer de manera saludable en el trabajo Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La falta de tiempo ha promovido que las personas tengan hábitos alimenticios poco saludables. Esto se debe a que las personas cada vez tienen un día a día cada vez más ocupado.

Por ejemplo, cuando se está en la oficina, son muchos los que, al no encontrar un menú saludable disponible, terminan pidiendo comida con un bajo valor nutricional, lo que puede terminar afectando la salud a largo plazo. Afortunadamente, ahora mismo es posible pedir comida saludable y nutritiva en el trabajo gracias a Gumen, una empresa dedicada a la preparación de comida casera saludable a domicilio con una amplia carta de propuestas deliciosas y económicas, listas para comer.

Comer comida saludable en el trabajo ya es posible Durante una jornada de trabajo, no hay nada más satisfactorio que poder disfrutar de un plato delicioso, preparado de forma casera y que además sea saludable. En ese sentido, Gumen se especializa en la preparación de deliciosas comidas saludables caseras, elaboradas con los mejores ingredientes naturales, de la mejor calidad disponible. Además de eso, cada plato es preparado al momento del pedido por un chef profesional, con lo cual se asegura una comida caliente, fresca, con un sabor y calidad excepcional. A través de esta empresa, cualquier persona en el trabajo podrá elegir entre un menú muy variado de platos diferentes, pedirlos fácilmente por vía online y recibirlo en su oficina, para solo tener que calentar y servir.

Comida saludable a unos cuantos clics Lo que diferencia esta empresa de otras del mercado, es que, para la elaboración de sus comidas, siempre se toma en cuenta su carácter saludable. Por tanto, cada plato posee un equilibrado balance de macronutrientes y se prepara sin utilizar componentes artificiales, químicos, conservantes o aditivos, por lo que el resultado es una comida saludable y con los nutrientes necesarios. Para elegir los platos, solo hay que ingresar a su web desde el ordenador o smartphone. Allí, el usuario encontrará una carta con todas las comidas disponibles. Una vez elegido el plato, el pago se podrá realizar a través de distintas opciones tales como tarjeta bancaria, ticket restaurant físico o tarjeta ticket restaurant.

Se entrega antes de las 14 horas del día seleccionado por el usuario. Ya no existen excusas para tener que comer comida poco saludable en el trabajo, teniendo disponible la alternativa tan sencilla y sana que ofrece Gumen, fomentando una mejor alimentación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.