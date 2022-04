Los beneficios de la ventana corredera para la furgoneta camper Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Instalar una ventana corredera en una caravana camper brinda una serie de ventajas que ayudan a revalorizar la unidad y hacerla más cómoda para todos.

Son complementos que proporcionan luz natural y ventilación adicional cuando se colocan en lugares estratégicos, además de apropiadas cuando el espacio no es sufiencte.

Esto ocurre porque, a diferencia de las ventanas abatibles, las correderas se pueden deslizar lateralmente para abrirlas o cerrarlas. Esto se puede hacer incluso cuando el vehículo está en movimiento, ya que las abatibles ocupan mucho espacio externo y esto puede violar la ley de tráfico si se excede el perímetro señalado.

Baie-Car y sus múltiples modelos de ventanas correderas En España, uno de los proveedores más importantes de este tipo de accesorios es la firma Baie-Car. Es una empresa manufacturera que se dedica a la fabricación de ventanas y recortes de vidrio. Sus productos están enfocados en el sector de autobuses, camiones para caballos, furgonetas y camperos.

Sus modelos de ventanas correderas vienen en varias dimensiones tanto en alto como en ancho. Una de sus características es el acristalamiento ligeramente teñido del vidrio de seguridad y su sistema de apertura simple con doble bloqueo. Además, para mejorar la calidad del sellado, la instalación de sus bordes viene con doble fieltro.

Por otro lado, su radio de corte es de 78 milímetros, mientras que su contramarco viene diseñado para dimensiones de pared de 1mm a 45 mm. Asimismo, la marca dispone de un modelo que incluye una rejilla protectora para asegurarse de que no entran animales ni insectos, durante la estancia en un campamento. Como todo su portafolio, se trata de un producto homologado bajo las normas de la comunidad europea.

¿Cuáles son las principales ventajas de las ventanas correderas? Entre las mayores ventajas de una ventana corredera, se puede destacar que son consideradas una de las mejores soluciones de iluminación y ventilación natural del interior en este tipo de vehículos. Otro beneficio es que estos añadidos están elaborados en cristal, lo cual garantiza mayor transparencia y durabilidad ante cualquier condición atmosférica. Su tiempo de vida útil es muy superior.

Las ventanas correderas se pueden instalar sin necesidad de ser un profesional en la materia. Solo hay que tener las herramientas adecuadas y mucho cuidado con la medición de las dimensiones antes de hacer el hueco en la camioneta camper. Aunque hay modelos ahumados, si los cristales son traslúcidos se les puede colocar papel oscurecedor.

Baie-Car es una de las tres marcas mejor consideradas por los propietarios de furgonetas en Europa para adquirir sus ventanas. Esto, según lo publicado en los medios especializados europeos. Las ventanas correderas, además de necesitar menos espacio exterior, suelen mejorar la estética del vehículo y revalorizar su cotización en el mercado.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.