El Centro Médico Bravo cuenta con especialistas de diferentes áreas que realizan la evaluación psicológica para la obtención de permisos o licencias Emprendedores de Hoy

martes, 19 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Contrario a lo que comúnmente se piensa, las funciones de un psicólogo no se limitan al diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales.

Estos profesionales también cumplen un papel fundamental en la concesión de ciertos permisos.

Mediante una evaluación, los psicólogos pueden extraer conclusiones respecto a los problemas de una persona, su personalidad, inteligencia, capacidad de concentración, etc. De allí que estos estudios psicológicos sean requeridos para solicitar una gran variedad de licencias. Entre ellas, la de conducción, porte de armas, operador de grúas u otras actividades que representan un riesgo para la sociedad.

En el Centro Médico Bravo, cuentan con profesionales en psicología que se encargan de realizar la tramitación y renovación de licencias de diferentes tipos en Madrid. Además, en este centro médico versátil también cuentan con especialistas en las áreas de podología y medicina estética.

Obtención de licencias y permisos de la mano del Centro Médico Bravo Se ha demostrado que más del 90 % de las colisiones de tránsito son causadas por errores humanos. Por tanto, en la búsqueda de reducir estos índices con acciones preventivas, para obtener licencias de conducir es necesario realizarse un examen psicológico. En el Centro Médico Bravo, realizan evaluaciones encaminadas a determinar la existencia de posibles trastornos cognitivos, de personalidad u orgánicos. Todo ello, con la finalidad de cerciorarse de que el paciente tenga las aptitudes necesarias para portar la licencia de conducción.

Otro documento que emite este centro médico es el permiso para el porte de armas. Antes de realizar la compra de un arma, es necesario realizar trámites que incluyen los exámenes psicológicos. El Centro Médico Bravo también concede licencias de seguridad privada, para tenencia de animales potencialmente peligrosos y certificados de salud laboral, entre otros.

Multiplicidad de servicios disponibles En el Centro Médico Bravo, también se especializan en el área de podología y atienden a personas de todas las edades. Su equipo de profesionales se encarga de realizar el diagnóstico y tratamiento de todas las afecciones y deformidades de los pies.

Además, disponen de especialistas en el área de estética, quienes están capacitados para realizar las técnicas más novedosas. Uno de los tratamientos aplicados es el hifu lifting sin cirugía, una técnica que ayuda a reafirmar, reparar y rejuvenecer la piel. También realizan microblading, un método que permite tener cejas definidas y perfectas. Otra de sus áreas de especialidad es la de depilación, para la cual emplean un láser de diodo de última generación.

El Centro Médico Bravo, ubicado en Madrid, cuenta con profesionales competitivos en diferentes áreas de la medicina. Accediendo a su página web es posible obtener mayor información acerca de los servicios prestados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.