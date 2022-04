La importancia de la formación continua para corredores de seguros, por Rafael Bonilla

Como un sector caracterizado por la evolución permanente que registra, los profesionales que pertenecen al sector asegurador requieren prepararse constantemente para adaptarse a las necesidades del mercado.

Como una solución efectiva, el curso para corredor de seguros de Rafael Bonilla, creador del Método MAIO, ofrece un sistema de alto rendimiento que también aplica para mediadores y agentes de seguros. De esa forma, los profesionales adquieren la capacidad para utilizar las tecnologías y metodologías idóneas para mejorar su productividad y aumentar las comisiones obtenidas, que pueden alcanzar hasta un 20 % o más.

Formación continua de calidad para un mayor rendimiento La actualización de conocimientos es un valor añadido que puede resultar clave para el rendimiento de un profesional en cualquier ámbito, ya que favorece la ampliación de capacidades técnicas y el fortalecimiento de las habilidades. Asimismo, es una forma de incrementar la competencia que existe, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio posible a los clientes de modo ágil, sencillo y confiable.

En vista de que los escenarios son muy cambiantes, los procesos de correduría también atraviesan varias modificaciones, siendo la capacitación la mejor estrategia para adaptarse a estas nuevas condiciones. En ese sentido, la venta híbrida es considerada como uno de los mejores sistemas para aumentar los beneficios, por lo que es importante recibir la formación necesaria para implementar este mecanismo con éxito.

Las ventajas de la superclass de Rafael Bonilla La superclass de Rafael Bonilla, creador del Método All In One (MAIO), permite a las empresas de mediación obtener la mejor cadena de resultados posible. La estrategia sirve para vender seguros online y offline, generando prospectos de calidad en modo automático con un método de captación de clientes controlado completamente por el corredor.

En cuanto a la productividad, el contenido del curso posibilita incrementarla al doble, como una forma de ganar autoridad y reconocimiento frente a la competencia. Entre las ventajas del método creado por Bonilla, se encuentra la claridad para conseguir el crecimiento esperado en su cartera de clientes.

Como consecuencia, los agentes, mediadores y corredores de seguros pueden alcanzar un estilo de vida más tranquilo, donde tengan la posibilidad de realizar sus actividades personales mientras que los índices de productividad no corren el riesgo de disminuir al tratarse de un sistema eficiente.

Los cursos de formación continua con base en el Método MAIO son una buena oportunidad para que los profesionales abandonen su zona de confort y apuesten por un modelo de negocio mejor estructurado. En ese sentido, Rafael Bonilla posee una experiencia de más de 30 años, un elemento fundamental para confiar en su criterio.