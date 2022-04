​La cultura y las próximas generaciones José Morales Martín Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de abril de 2022, 08:21 h (CET) Cultura viene de cultivar y puede entenderse como el terreno que recibe la semilla de la verdad y la protege en su crecimiento. Sin embargo, en demasiados ámbitos la cultura ha dejado de ser lo que es, haciendo infecundo el sistema social.



Aun así, no está todo perdido… Primero, porque el pensamiento y la vida intelectual existen más allá del debate público y de las modas: mostremos a los jóvenes referencias sensatas, que abundan en tantos siglos de civilización occidental y que también pueden encontrarse en la actualidad. Segundo, porque no hay mejor invernadero que el hogar: allí se puede controlar la temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de nuestras plantas.

Si hay que volver a la agricultura de subsistencia, la recuperamos. Y si llega el día en que tengamos que celebrar nuestras fiestas en la clandestinidad, haremos una fiesta en el jardín. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas He caído La realidad nos expone a una sanidad pública cuestionada durante años Gloria Barrios: la recuperación del cerro Ñemby, Paraguay En defensa del cerro que, actualmente, es el único parque natural ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país Elección por la reelección ​De cómo evitar que se niegue tres veces a un aliado político antes que cante un gallo Redescubrirse a través de los recuerdos ajenos La realidad es una síntesis que cada quien hace de su propia experiencia "Vana sería nuestra fe" San Pablo en su primera carta a los Corintios nos manifiesta la premisa más importante que sustenta nuestra fe