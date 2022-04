Una foto delatora en el Congreso de Feijóo Domingo Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de abril de 2022, 08:16 h (CET) La foto es del 2 de abril y apareció en la prensa balear. Son los delegados del PP de Baleares que acudieron al “nombramiento” de Núñez en Sevilla, casi un centenar. De tan juntos como están, resulta difícil contarlos. Solo cuatro llevan la mascarilla.

Hoy, once días después, he actualizado en mi calculadora los datos del Covid, tal como vengo haciendo desde marzo de 2020. Durante los últimos siete días se han contagiado 8.837 personas en Baleares, lo que significa una cada 130 según el censo y más del triple que la media de las seis semanas anteriores. La siguiente es Galicia, con una cada 297, menos de la mitad. La media española ha sido de una cada 563, menos de la cuarta parte que en Baleares. Nunca se había producido una diferencia tan acusada.

No obstante, nadie debería caer en la tentación de relacionar la noticia de la foto con los muchos contagios de esta semana en las islas, tras volver a casa los cien de Sevilla. Quizás todos los delegados del PP al Congreso se habían hecho pruebas PCR o test de antígenos. O puede que los de la foto, menos los cuatro legalmente enmascarados, estuvieron sonriendo en apnea para no aspirar peligros.

No obstante, si los del PP se mosquean, deben recordar que, igual que ellos disfrutan de la libertad inventando noticias con fotos, otros ejercen su derecho a incordiar, y además lo hacen por amor al arte. Es probable que la idea de libertad que tienen en la cabeza sea la de poder “tomarse unas cañas”, pero eso es posible hasta en la peor dictadura, o en ese Madrid de Ayuso al que el INE “sentenció” en 2020 como líder en el ranking de diferencias entre muertos declarados y reales porque, que levante la mano quien pueda negarlo, mientras las víctimas del Covid caían como moscas, un hermano de la presidenta de la Comunidad y un primo del alcalde de la capital tiraban de agenda para vender mascarillas a precio de oro y quedarse, ellos y/o sus amigos, con la parte del león.

De foto en foto, en el periódico de hoy encuentro una de Boris Johnson. La noticia dice que será multado por asistir a la fiesta de su cumpleaños en junio de 2020. ¿Investigará alguien en España si las alegrías del PP durante el congreso de Sevilla respetaron las normas de salud establecidas? En el primer párrafo he escrito “nombramiento” entre comillas, pues se lo escuché a Núñez, aunque debería haber dicho “elección”, pues hubo una votación. ¿Acaso le ha traicionado el subconsciente? Habrá que vigilar el mucho peligro que podría ocultar este lapsus. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas He caído La realidad nos expone a una sanidad pública cuestionada durante años Gloria Barrios: la recuperación del cerro Ñemby, Paraguay En defensa del cerro que, actualmente, es el único parque natural ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país Elección por la reelección ​De cómo evitar que se niegue tres veces a un aliado político antes que cante un gallo Redescubrirse a través de los recuerdos ajenos La realidad es una síntesis que cada quien hace de su propia experiencia "Vana sería nuestra fe" San Pablo en su primera carta a los Corintios nos manifiesta la premisa más importante que sustenta nuestra fe