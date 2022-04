Cristo murió por todos, no solo por los pobres Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 19 de abril de 2022, 08:07 h (CET) No se puede cerrar la puerta a los pecadores que somos todos. Se está hablando con insistencia de la preferencia por los pobres´, pregunto una vez más ¿De qué pobres hablamos? Porque las bienaventuranzas hablan de los pobres de espíritu. No se puede cerrar la puerta a los pecadores que son los preferidos de Cristo y por eso le criticaban los escribas porque comía con los pecadores.

Cristo, después de su Pasión, imposible de describir con palabras humanas, clavado en la Cruz, dice al Padre Eterno: “Perdónales porque no saben lo que hacen”. Y al bandido crucificado junto a El que le reconoció como Dios y arrepentido de sus pecados que le dice que se acuerde de el cuando esté en su Reino, Cristo le dice: “Hoy mismo estarás conmigo en el Paraíso.” Viernes Santo, el infinito Amor de Dios por el hombre y su Misericordia, abren nuestro corazón a la esperanza, a la Misericordia de Dios por grandes que sean nuestros pecados. Hoy la sociedad está temerosa, afligida, sin ilusión ni esperanza, no les cerremos la puerta, muchos de ellos con toda la seguridad, no saben que Cristo murió por sus pecados, que si se arrepiente participará de la Vida de Dios, es decir, lo que llamamos Gracia Santificante, y nuestra vida sufrirá un cambio radical.

La Cruz tiene cierta similitud con la frase del Apocalipsis: “Estoy a la puerta y llamo, si alguien me abre cenaré con el “ No se puede llevar el pesimismo y la desesperanza a las personas, pues muchas de ellas con toda la seguridad, están buscando la Verdad y nosotros tenemos que ser los testigos que mueva su corazón viendo nuestro ejemplo, de la Misericordia y del Amor infinito que Dos siente por el a pesar de todos sus pecados.

Dios se quiere servir de nosotros papa propagar su doctrina y seremos realmente eficaces si nuestra vida está totalmente entregada a El, para que nosotros, aunque pecadores, pueda El manifestarse a los demás con el ejemplo de nuestra vida, que no es otra que la suya. Si nos unimos a la Santísima Virgen María, al pie de la Cruz, todo será posible. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas He caído La realidad nos expone a una sanidad pública cuestionada durante años Gloria Barrios: la recuperación del cerro Ñemby, Paraguay En defensa del cerro que, actualmente, es el único parque natural ecológico que se puede disfrutar por los pobladores de todo el país Elección por la reelección ​De cómo evitar que se niegue tres veces a un aliado político antes que cante un gallo Redescubrirse a través de los recuerdos ajenos La realidad es una síntesis que cada quien hace de su propia experiencia "Vana sería nuestra fe" San Pablo en su primera carta a los Corintios nos manifiesta la premisa más importante que sustenta nuestra fe