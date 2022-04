​No es fácil, a estas alturas Jesús Martínez Madrid Lectores

martes, 19 de abril de 2022, 08:05 h (CET) No es fácil, a estas alturas, dar crédito al presidente Sánchez después de tantas peripecias en esta legislatura. Pero lo que no ha podido el buen juicio político parece que lo puede lograr, como efecto colateral, la guerra de Putin en Ucrania.

Parece que esta guerra le ha hecho despertar de una especie de espejismo ante la realidad de lo que está ocurriendo en Europa. Parte de ese espejismo lo ha moldeado con sus alianzas políticas que le han permitido gobernar hasta ahora, que empiezan a resquebrajarse en el momento en que la realidad le obliga a tomar decisiones que molestan a sus socios. Entre ellas está el necesario aumento del presupuesto de Defensa, tal como exige la OTAN.

