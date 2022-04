Olimed explica las razones por las que dejar de usar sulfatos en el cuidado del cabello Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 20:14 h (CET) Los sulfatos están presentes en casi todos los productos de limpieza. Se utilizan porque cortan la grasa, son baratos y producen espuma. Una de las discusiones más polémicas en la industria de la belleza y la blogosfera es el efecto que tienen en la salud del cabello. Olimed, la marca de alta cosmética natural 100%, vegana y cruelty free, ofrece las razones para decidir con qué productos tratar el cabello Los productos sin sulfatos sí limpian: si un champú no tiene sulfatos, contendrá otros agentes detergente algo más caros pero naturales y muy delicados, suaves, ligeros y que hacen menos espuma pero siguen siendo efectivos.

Menor probabilidad de irritación en el cuero cabelludo: los sulfatos producen sequedad, picor, caspa…además, el pelo se vuelve poco manejable e incluso, la piel se puede volver muy grasa al tratar de compensar la pérdida de sus aceites naturales. Nunca se deben utilizar sulfatos si sufres alergias o eczemas.

Mayor retención de la humedad: los productos de limpieza naturales libres de sulfatos limpian suavemente las hebras sin eliminar la humedad, lo que ayuda a reducir la ruptura y desprendimiento. El uso de champús con sulfato sólo debilita el cabello con el tiempo.

Mantienen el color del cabello: al teñirse, el color durará más su usas productos sin sulfatos, ya que son abrasivos porque arrastran el color rápidamente y producen un círculo vicioso: el color se desvanece, hay que teñirse más y se gasta más dinero y tiempo en ello.

Los SIN conservan los aceites naturales del cabello: los folículos pilosos trabajan para mantener el aceite en el cuero cabelludo, de lo contrario, quedaría seco, quebradizo y sería difícil de manejar. Al evitar las propiedades del champú con sulfato que quitan el aceite del cabello, este comenzará a rejuvenecer

Cuidan de la absorción química: los agentes del SLS permiten que toxinas penetren en el cuero cabelludo, por lo que al utilizar productos con ambos, SLS y otras toxinas químicas y conservantes, estás invitando a estas otras toxinas a penetrar más fácilmente la piel y entrar al torrente sanguíneo.

Reducen la pérdida del cabello: los sulfatos dejan depósitos SLS en los folículos pilosos. Estos depósitos penetran el cuero cabelludo y corroen el folículo del pelo, causando así la caída del cabello.

Protegen el medio ambiente: no sólo se amará más al cabello sin sulfatos, también a la madre naturaleza. Los champús libres son menos tóxicos para el medio ambiente en comparación con los agentes de limpieza agresivos y los aditivos sintéticos.

Reducen el cabello de color pardo, grisáceo: al dejar los sulfatos, eliminas ese indefinido color del cabello. El pelo parduzco es un problema común provocado por la presencia de sulfatos en los champús.

Cuidan los rizos: el peor enemigo del cabello rizado son los sulfatos. Ya que dejan un pelo, de por sí, tendente a la sequedad, absolutamente deslucido e inmanejable.

Rehidratan el cabello: si el cabello está áspero, seco o dañado por culpa de los tintes, las mechas o los secados continuos, vale la pena empezar a vivir sin sulfatos.

Al lavarse la cabeza todos los días o con mucha frecuencia, conviene comprar un champú sin sulfatos.

Reduce los daños: con todo el daño que se causa al cabello por el simple hecho de usar la plancha, el secador, decolorarlo, exponerlo al son y al cloro en el verano, una de las maneras de cuidarlo diariamente es usar champús libres de sulfato.

Olimed presenta una selección de los mejores productos y tratamientos del mercado capilar:

CHAMPÚ REGULADOR DE GRASA

Champú formulado para los cabellos con tendencia grasa. Su fórmula equilibra y refresca el cuero cabelludo, dejando el pelo brillante y suelto. Sus eficaces principios activos tratan los desequilibrios del cuero cabelludo controlando el exceso de grasa y la descamación. PVP 14 euros

Principios activos:

Romero: Actúa como un poderoso activador de la irrigación capilar y gracias a ello, fortalece el cabello, lo vuelve más sano y favorece su crecimiento. Igualmente combate la caspa y es un estupendo acondicionador natural.

Extracto de granada: Es una rica fuente de taninos, aminoácidos, vitaminas (A, C, E) y minerales, por lo que es una gran aliada contra los efectos del estrés oxidativo, presenta actividad antibacteriana, antiviral y astringente por lo que resulta muy indicado como regulador de la secreción sebácea de piel y cabello. Su alto contenido en ácido elágico, estimula el crecimiento de nuevo pelo y lo fortalece.

Aceites esenciales de limón y menta: Actúan como antisépticos y refrescantes dejando un agradable aroma.

CHAMPÚ SUAVIDAD EXTRA

Champú suavidad extra indicado para el uso diario, hidrata y protege el cabello profundamente, aportando un aspecto saludable y fuerte. Su fórmula totalmente respetuosa con el cabello, permite que siempre tenga un aspecto radiante independientemente de la frecuencia del lavado. PVP 12 euros

Principios activos:

Oliva: El aceite de oliva es el mejor aliado para prevenir los daños que la exposición solar puede causar sobre el cabello.Por su alto contenido en polifenoles y vitamina E, sustancias con alto poder antioxidante. Su efecto emoliente y suavizante ayuda a tratar cualquier patología del cuero cabelludo.

Jojoba: Actúa como hidratante y deja una fina película en el cabello para protegerlo de agentes externos. Contiene sustancias nutritivas: vitaminas A, E y D. Además, penetra fácilmente en el cabello y en el cuero cabelludo, sin contrarrestar ningún proceso natural del mismo, simplemente ayudando a que este crezca más fuerte y sano.

Acerca de Olimed

Olimed se gestó en un entorno privilegiado, uno de los parques naturales más grandes de Europa (CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS). Naturaleza que alberga un estilo de vida saludable que ha inspirado el nacimiento de una línea de alta cosmética natural respetuosa con el medio ambiente.

Su larga tradición en la elaboración del Aceite de Oliva Virgen como empresa familiar desde hace varias generaciones, así como su interés constante en abrir nuevas líneas de investigación relacionadas con este producto y sus componentes, despertó hace algunos años un interés especial por diversificar su uso como cosmético.

Los procesos de investigación, creación y producción de la marca se basan en 3 pilares fundamentales:

-Uso de principios activos de probada eficacia

-Máxima absorción y sinergia con el cuerpo, libres de tóxicos e ingredientes alterados genéticamente

-Respeto al medioambiente

olimedcosmetics.com

Olimed Natural Cosmetic

@olimednatural

