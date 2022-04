Ma Belle Salon da consejos infalibles para rejuvenecer la melena Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 20:05 h (CET) Por desgracia nada se salva del paso del tiempo: ni el cuerpo, ni la piel... y tampoco el cabello. A medida que pasan los años, el pelo va perdiendo elasticidad, fuerza, brillo, y tiende a volverse muy quebradizo. No hay recetas mágicas para detener el paso del reloj, pero sí se sabe que con los cuidados adecuados se puede ayudar a disminuir estos procesos al mínimo. Ma Belle Salon, una verdadera clínica de recuperación de la belleza del cabello, señala los consejos infalibles para rejuvenecer la melena El envejecimiento del cabello ocurre por 2 factores principales:



1) Internos: Falta de vitaminas, estrés, genética, cambios biológicos, etc.



2) Externos: El medio ambiente, la contaminación el sol, que destruye las proteínas más importantes del cabello, la melanina y la queratina. Los tratamientos químicos, los sulfatos, el calor excesivo, como de algunas planchas, la polución y el tabaco; estos últimos hacen con que disminuya la entrada de sangre en la fibra capilar, y como resultado un envejecimiento acelerado.





Estos 2 factores pueden alterar la estructura de la fibra capilar, y como consecuencia, se da una menor pigmentación del cabello y una disminución de la grasa del cuero cabelludo, entre otros daños. Desde Ma Belle Salon dan los siguientes consejos para rejuvenecer la melena o evitar que envejezca más temprano de lo que debe:

Alimentación equilibrada, llena de vitaminas y queratina. El hierro es imprescindible para que el oxígeno llegue al folículo piloso y esté bien nutrido. También, el cobre, zinc y la vitamina B6. Y la queratina que se encuentra en algunos alimentos como: brócoli, coles de bruselas, espinacas, lentejas o garbanzos.

Usar productos para el cabello que contengan protección solar.

Lavar el cabello con frecuencia. Lavarlo poco es una medida altamente contraindicada por los expertos capilares y tricólogos, ya que la función del champú es limpiar selectivamente el cuero cabelludo para que el poro y el folículo respiren y así, produzcan un cabello fuerte y sano.

Utilizar los productos adecuados. Hay que conocer el tipo de cabello y tratarlo con productos específicos, hidratarlo con frecuencia y nutrirlo de vez en cuando, ya que ayuda a recuperar la juventud del cabello.

Proteger el cabello del cloro usando gorro en las piscinas.

No teñirlo “demasiado”. Lo ideal es hacerlo cada dos meses y complementarlo con tratamientos reparadores intensivos, acondicionadores especiales y sprays de brillo.

Pasarse a la cosmética capilar sin sulfatos. Su acción limpiadora es muy fuerte y deja muy reseco el cabello y el cuero cabelludo.

Masajes capilares. Para estimular la circulación del cuero cabelludo y mejorar la entrada de nutrientes a la fibra capilar. Hay que mover los dedos sobre el cuero cabelludo y cuello en movimientos circulares pequeños y firmes. e pueden utilizar aceites esenciales como el de lavanda, naranjas dulces o argán.

Cortar con frecuencia. Hay que repasar las puntas cada dos meses, para que el cabello salga vigoroso y rápido.

Evitar el estrés. Para combatir la pérdida excesiva del cabello.

Acerca de Ma Belle Salon

Ma Belle Salon es uno de los salones de peluquería más exclusivos, cosmopolitas y sofisticados de Madrid, en el que la coloración del cabello, unida a las cuidadísimas técnicas de corte, constituye el servicio estrella. Las terapias capilares y los servicios más punteros de pedicura y manicura se dan cita en este centro que a nadie deja indiferente. Además, también cuenta con carta de estética para disfrutar de masajes, depilación, tratamientos faciales y maquillaje realizado por verdaderos artistas de esta técnica.

Gracias a la exquisitez y a la calidad de sus servicios y tratamientos, al buen ambiente y a la profesionalidad de todo el equipo es fácil ver en el salón a grandes personalidades de la élite social, económica y cultural de Madrid.



C/ Jose Ortega y Gasset 50, Entreplanta

28006 Madrid

mabellesalon.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Multinacionales confían la Gestión de la Energía a GE&PE INGENIERÍA TelyNet y La Frontera VR firman la alianza perfecta Zigor Maritxalar: "El bajo nivel de estudios es la razón principal de desempleo entre los 30 y los 44 años." Olimed explica las razones por las que dejar de usar sulfatos en el cuidado del cabello Ma Belle Salon da consejos infalibles para rejuvenecer la melena