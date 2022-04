Nace MAAN24.es, el e-commerce de productos cosméticos rigurosamente seleccionados por farmacéuticos Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 16:33 h (CET) Masstige comunicación incorpora a su Boutique de Comunicación maan24.es, un e-commerce con variedad de cosméticos y productos primeras marcas creada y gestionada íntegramente por farmacéuticos Maan24.es, es un e-commerce con espacio físico en el vibrante barrio de Malasaña. Con una importante trayectoria en el servicio social y sanitario Maan24.es ofrece una amplia variedad de cosméticos, nutrición y productos de salud y bienestar de primeras marcas tanto para niños como para adultos. Su principal valor y sello de calidad reside en que ha sido fundada por un grupo de farmacéuticos, lo que concede a todos los productos que se venden en la web estar rigurosamente seleccionados y contar con el aval de profesionales.

Asesoramiento personalizado

Maan24.es no se trata únicamente de un e-commerce y es que entre sus principales cualidades se encuentra la experiencia y el asesoramiento personalizado que garantizan la mejor atención y cercanía posible a los clientes.

Para ello, el equipo compuesto por Andrea Ortiz, farmacéutica y nutricionista experta en cosmética y dermofarmacia y María Sáenz, farmacéutica especializada en dermocosmética y nutricosmética, se encuentran en el backstage de maan24.es trabajando diariamente en asesorar y resolver dudas a través de mensajes, del mismo modo que se haría en una farmacia tradicional.

Dermocosmética

Teniendo en mente que la salud es belleza, el equipo de farmacéuticos de maan24.es ofrece diferentes opciones con las que buscan brindar un cuidado especial al rostro y sus afecciones, teniendo siempre en cuenta el tipo de piel, para ofrecer los productos que mejor se adapten a cada necesidad. Entre la variedad de productos y marcas que se pueden encontrar destacan, para el cuidado de la piel, CE Ferulic de Skinceuticals (155€ en maan24.es), un potente sérum antioxidante con vitamina C que mejora la apariencia de líneas de expresión, arrugas y flacidez a la vez que ilumina la piel, o Huile Prodigieuse de Nuxe (32,20€ en maan24.es), un aceite multifunción que repara, nutre y suaviza tanto rostro como cuerpo y cabello.

Nutricosmética

Para reflejar belleza en el exterior, es imprescindible cuidar el interior. Los expertos de maan24.es lo garantizan ofreciendo una amplia oferta de nutricosmética. Es el caso de la Fórmula Capilar de Luxmetique (35,5€ en maan24.es) destinada a ayudar a fortalecer el cabello y la calidad de las uñas o Collagen de Unique Pink (79,95 € en maan24.es), un producto que combina ácido hialurónico, colágeno de alta absorción, inulina, vitamina B9, C y camu camu, entre otros, para prevenir y reducir la apariencia de los signos de la edad en la piel.

Mamás y bebés

Entre el amplio abanico de productos que ofrece maan24.es, se encuentran también los dedicados al cuidado y bienestar de la salud de las madres y los bebés.

La eshop ofrece de este modo artículos de la marca tecnológica femenina Elvie que cuenta con un accesorio tan fundamentales como el sacaleches Elvie pump (299€ en maan24.es) de silicona para extraer leche materna de manera cómoda, sencilla y sin esfuerzo.

Capilar

Al igual que la piel del rostro y el cuerpo, el cabello necesita que se le ofrezca un cuidado especial y personalizado para que se mantenga sano. Firmas como My Organics, se dedican a su cuidado y mimo con productos como: Angel Potion de My Organics (32€ en maan24.es) formulado a partir de bayas de goji, conocidas por sus propiedades antioxidantes, capaces de reparar las puntas rotas o abiertas y proteger la melena de temperaturas extremas. Entre otros beneficios también aporta hidratación y disminuye el encrespamiento, facilitando el peinado.

Aromaterapia y aceites esenciales

Son muchos los beneficios que aportan los aceites esenciales de las plantas al cuerpo y la mente, desde la mejora del descanso hasta el alivio de la ansiedad y estrés. Maan24.es aporta en este escenario primeras marcas capaces de aliviar dolores musculares o inflamaciones localizadas. Destacan así el difusor Yun de Pranarôm (169€ en maan24.es), destinado a lograr una atmósfera de descanso y confort o el Aceite de CBD de The Beemine Lab (124€ en maan24.es) indicado para aliviar y tratar dolencias musculares ocasionadas por dolores crónicos, la actividad deportiva o el estrés.

