Blow Dry Bar presenta las claves para lucir un pelirrojo seductor

lunes, 18 de abril de 2022, 16:03 h (CET) Hasta ahora pocas se atrevían con una melena roja a lo Rita Hayword. Esta otorga un toque dulce a tu look, a la vez que potencia un fondo insinuante que lo envuelve de misterio y sensualidad. El cabello rojo te convertirá en centro de atención, sin embargo, requiere cuidados especiales; Blow Dry Bar, el nuevo concepto neoyorquino de salón de belleza, vanguardista, orgánico y ecofriendly, da todas las claves para un perfecto pelirrojo natural o con tinte En la variedad está el gusto. Está comprobado, es el color de moda. Tanto es así, que tiene ya multitud de variantes y son muchas las celebrities que han hecho su apuesta a lo grande. ¿Lo que más se lleva? El “strawberry blonde”, a caballo entre el rubio con matices anaranjados y el cobrizo más intenso. Apuesta segura si estás pensando en un cambio de imagen.

Un cabello muy débil. A pesar de tener mucha fuerza y brillo, uno de los contras que presenta es lo débil que es, en cuanto a caída o la densidad. Las personas pelirrojas tienen una menor abundancia de cabellos con respecto a otras coloraciones.

Sensibilidad a las agresiones externas. Este tipo de cabello es muy sensible a fenómenos como la contaminación, el polvo, el humo del tabaco... Si no se cuida bien, tiende a cambiar su tono, perder brillo y a deshidratarse con el paso del tiempo.

Uso de productos específicos. Esto ocurre con todas las tonalidades. Para cada melena es necesario un tipo de tratamiento. En este caso, las personas pelirrojas necesitan productos cuyas formulas posean agentes que eviten que el color se quede opaco y con aspecto de paja. La clave es que tengan propiedades antioxidantes y nutritivas.

El cabello rojo se apaga y amarillea con el tiempo. Los ingredientes nutritivos, como la manteca de almendras o el aceite de Buriti, ayudan a minimizar la porosidad del cabello real y a neutralizar los efectos de la oxidación, devolviendo un rico color rojo natural.

Champús con color. Hay que utilizar uno especial para el cabello rojo, libre de sulfatos. Aplicar la menor cantidad posible de champú, empezar por la nuca y no friccionar demasiado al lavar.

El acondicionador. Hay que usarlo diariamente, pues el pelo teñido se reseca fácilmente. Aplicarlo en las puntas y déjalo actuar por unos minutos para dar al cabello mayor hidratación y sellar su cutícula, bloqueando las moléculas de color.

Si es cabello teñido. Para los pelirrojos teñidos el tema se pone aún más complicado, porque mantener el color y el brillo no siempre es fácil. Hay que mantener una buena rutina de cuidado, tanto en la peluquería, como en casa. Y, además, evitar abusar de las planchas y secadores, el mayor enemigo del cabello sano.

Antes de teñir, asegurarse de que el color lo permite. No todos los cabellos reciben por igual un tratamiento de coloración. Si el color natural es oscuro, quizás se necesite otro tipo de combinación… Hay que consultar con un peluquero siempre, que dará una visión más estética ese cambio tan loco de imagen.

El verano, el mayor enemigo. En la época estival hay que estar especialmente pendientes del estado del cabello. Algo que ocurre también con las personas rubias o con cabellos de tonalidades claras. El sol, el cloro de las piscinas, la sal del mar y los constantes cambios y agresiones pueden hacer que se vuelva muy quebradizo o coja un tono más “irreal”.

Acerca de Blow Dry Bar

Blow Dry Bar es mucho más que una peluquería en Madrid, es un nuevo concepto neoyorquino que aúna OCIO y BELLEZA. El salón ofrece más allá de un servicio de belleza de alta calidad y con los mejores productos. Es un lugar social, con el concepto de bar, en el que se brinda una experiencia distinta y original a los clientes.

Un sitio para relajarse con un buen café un día por la tarde, o donde degustar un cóctel después del trabajo, mientras aprovechas para renovar el look. El salón- bar es sinónimo de disfrutar de una buena experiencia de peluquería, sin pretensiones de ningún tipo.

Su fundador es el prestigioso estilista italiano Daniel Sigigliano. Nacido en una familia de artistas, empezó a trabajar a los 14 años en una pequeña barbería de Nápoles, y poco después, consiguió trabajar en los mejores salones de la ciudad. Se formó en Milán, la ciudad de la moda y las tendencias y en Londres en la gran escuela de Vidal Sasoon. Ha tenido la oportunidad de trabajar con los iconos del mundo del cabello y desarrollar su parte más creativa, formando parte de equipos artísticos y trabajando como director creativo en los mejores salones europeos. En 2014 funda su concepto Blow Dry Bar, un salón de belleza donde peinarse y maquillarse como una verdadera celebrity en tiempo récord, mientras disfrutas de una carta de bebidas artesanales. E incluso, con posibilidad de pedir el servicio a domicilio.

En Blow Dry Bar creen que la belleza perfecta es diferente para cada persona, pero siempre una belleza real y natural, que proteja el cabello mediante el uso de productos orgánicos. Se adaptan siempre al carácter de cada cliente, personalizándolo para concebir su corte y color. Son expertos en #HairDesign.

¿Dónde?

Calle de Pelayo, 76 Madrid

Calle de Juan de Mena, 14 Madrid

www.blowdrybar.es

@bdbmadrid

Blow Dry Bar

