Planet Club cumple 10 años liderando el mercado del ocio nocturno

lunes, 18 de abril de 2022, 17:11 h (CET)

El renombrado lugar de entretenimiento nocturno en Madrid, Planet Club, cumple su 10 aniversario. Este espacio ha liderado el sector del ocio nocturno en la capital desde su fundación y es un referente que sigue batiendo récords. Como organizador de fiestas temáticas, celebraciones privadas, y eventos corporativos, la experiencia que generan sus fiestas y el sorprendente equipo y montaje le han permitido mantenerse como uno de los líderes en el sector.

Para no dejar pasar tan importante momento, el club ha organizado una expectante fiesta que tendrá lugar el próximo 21 de abril.

Arranca la cuenta regresiva para el aniversario del año Los que son testigos de la altura que gozan los eventos que se desarrollan en el exclusivo club, son privilegiados. Planet Club ha hecho su reputación en la ciudad de Madrid por méritos propios y ha logrado afianzarse dentro de la comunidad fiestera como uno de los números uno. Su fortaleza es que en la diversidad de sus eventos habituales en la semana, siempre hay una temática y un estilo diferente para cada día. Los del fin de semana: Ladies Night, Solo Planet y, el favorito de muchos, White Party.

Con el motivo de su aniversario, el próximo 21 tendrá lugar una fiesta catalogada por la empresa como la fiesta del año. Los tickets se encuentran disponibles para compra en su página oficial. La esperada celebración contará con la presencia de artistas destacados del género urbano, celebridades e influencers.

Marcar la diferencia se constituye como el objetivo de Planet Club Mantenerse en el top de los sitios nocturnos de la capital española durante una década, no es algo sencillo. Con las nuevas corrientes musicales y los diversos tipos de ritmo y gustos de las diferentes generaciones, reinventarse y adaptarse es un reto. El secreto de Planet Club, su exclusividad y originalidad. El sitio abre los 365 días del año, cuenta con pistas de baile, reservados y espacios exclusivos para servicios VIP, además realiza live shows. Se considera que es el lugar con una de las mejores parrillas de eventos de ocio nocturno en Madrid. Profesionalismo, montaje artístico, los mejores DJ de Madrid, un sello temático para cada día y una excelente ubicación, hacen de Planet Club, uno de los lugares más influyentes, prestigiosos, y sobre todo, icónicos para salir.

A falta de pocos días para la gran fiesta, toda la información y la venta de pasajes se puede solicitar a través de su página web.



