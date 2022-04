Opera presenta la versión iOS de su navegador cripto Comunicae

lunes, 18 de abril de 2022, 13:54 h (CET) Opera ha presentado la nueva versión de su navegador cripto que ofrece acceso fácil y directo a los servicios Web3 a los 1.000 millones de usuarios de iOS. El lanzamiento supone la continuidad de las versiones para Windows, MacOS y Android y responde a la intención de la compañía de promover la adopcion masiva de la Web3 Opera (NASDAQ: OPRA), compañía esponsable del navegador web multiplataforma, ha dado a conocer la última actualizacion de 'Crypto Browser Project', que ofrece a más usuarios acceso fácil y directo a los servicios Web3 con la llegada de esperada versión para iOS.

La Web3 está ganando impulso, con un récord de 34 mil desarrolladores que se unieron al espacio en 2021 para trabajar en un número creciente de dApps. Sin embargo, la experiencia Web3 para los usuarios, suele ser poco intuitiva y tradicionalmente no ha estado optimizada para iOS. Ahora, el nuevo navegador de cripto de Opera, con soporte para iOS, pensado para la Web3 y con criptocartera sin custodia integrada, permite a los usuarios de este sistema operativo disfrutar de todas sus ventajas de una manera sencilla.

El lanzamiento de esta versión para iOS del navegador cripto de Opera ha supuesto la continuidad de la presentación en enero de la versión beta de los navegadores cripto para Mac, Windows y Android. Opera se adapta tanto a las necesidades de los usuarios avanzados como a quienes se acercan por primera vez al universo cripto. El enfoque de Opera para este proyecto es conseguir una experiencia de usuario simple a través de las aplicaciones descentralizadas (dapps), juegos y plataformas metaversas. El navegador también cuenta con un agregador de noticias y datos llamado Crypto Corner, una página de inicio centrada en información cripto, con actualizaciones en tiempo real, precios y tarifas de gas, eventos, lanzamientos e incluso podcasts.

Jorgen Arnesen, vicepresidente ejecutivo de Mobile en Opera, dijo: 'El interés en la Web3 crece cada día. Crypto Browser Project de Opera nació para simplificar la experiencia del usuario de la Web3 que a menudo ha sido un poco desconcertante para los usuarios convencionales. Opera cree que la Web3 tiene que ser fácil de usar, para que alcance todo su potencial y llegue a tener una adopción masiva'.

Con Crypto Browser Project de Opera los usuarios tienen acceso a una criptocartera integrada sin custodia que admite los ecosistemas de blockchain Ethereum, Polygon y Celo. Las características clave del navegador incluyen la capacidad de comprar criptomonedas con dinero fiat, enviar, recibir e intercambiar los tokens de cualquier blockchain compatible, además de acceso directo a todo tipo de intercambios descentralizados, NFT basados en Web3 y dapps de juegos, incluidos más de 7,000 servicios basados en Polygon.

Se puede acceder a la Web3 tan fácilmente como a cualquier sitio web en Web2.

El navegador Opera cripto en iOS también ofrece la capacidad de restaurar cualquier billetera compatible con Ethereum Virtual Machine (EVM), lo que permite a los usuarios integrar sus activos y saldos existentes en su nueva configuración.

Con más de 25 años de experiencia en la creación de navegadores web, Opera es considerado uno de los mejores navegadores en cuanto a privacidad y seguridad del mundo. El Crypto Browser Project de Opera mejora aún más ambos aspectos y cuenta con funciones avanzadas como un bloqueador nativo de anuncios y rastreadores, un bloqueador de ventanas emergentes y un intuitivo bloqueador de diálogo de cookies. También se incluye la protección de la minería de criptomonedas, bloqueando cualquier script de 'cryptojacking' que pueda comprometer los dispositivos iOS (y disminuir su rendimiento).

Crypto Browser Project de Opera también está diseñado para abordar la creciente demanda de los consumidores de un mayor acceso a Web3 con una experiencia de usuario optimizada. El volumen de mercado -y la oportunidad que supone- son significativos. PwC estima que la Web3 y el metaverso aportarán a la economía mundial en 2030 1.5 billones de dólares. A pesar de este extraordinario potencial, el nivel actual de adopción de esta industria no está a la altura de las expectativas, principalmente la complejidad en el acceso a la tecnología y la innecesaria complejidad en cuanto a la experiencia del usuario. Opera aborda estos problemas con su navegador Web3 fácil de usar.

El navegador ha sido diseñado, además, para abordar las dificultades derivadas del crecimiento de las criptomonedas. A medida que la Web3 crece, los usuarios y desarrolladores buscan cada vez más cadenas PoS y Layer2 más eficientes y respetuosas con el medio ambiente ,que permitan transacciones menos costosas y un menor consumo de energía. Para abordar este punto, Opera se ha asociado con Polygon e integrará más cadenas de PoS en el futuro. Polygon consume solo 0.00079 teravatios (TWh) de electricidad por año: una cantidad significativamente menor a la de las redes PoW, que consumen, de promedio, entre 35 y 140 (TWh) por año.

El navegador cripto de Opera representa un paso importante hacia la simplificación del acceso de los usuarios a la Web3 y, con la integración de iOS, facilita aún más su uso a cientos de millones de usuarios de todo el mundo.

Descargar el Opera Crypto Browser para iOS aquí.

